中職／後勁、潘威倫的21連勝 葉君璋點出兩人共同性

台鋼雄鷹隊洋投後勁以21連勝與「嘟嘟」潘威倫並列中職跨季最長紀錄，今晚要挑戰新高，曾與連勝潘威倫交手過的味全龍隊總教練葉君璋分析，兩人的共同點就是尾勁，「明明知道他要投什麼球，但就是打不好。」

後勁在連勝期間能夠持續壓制打者，葉君璋認為關鍵有兩點，一是尾勁，「他的主要球種是卡特球，進壘的尾勁不錯，這點做好，打者要連續攻擊他就不簡單。」

潘威倫在2007到2008年締造的21連勝，當時葉君璋是興農牛隊捕手，如今以味全龍隊總教練角度看兩位好投手，葉總認為，就算知道潘威倫要投什麼球，「打到也很吃力。」後勁的尾勁也是一樣，「知道他要打什麼球，那個位置打者就是打不好。」

第二點是頭腦，葉君璋說：「他在投球是滿有自己的一套，對於打者掌握性滿高的。」像是不斷去思考什麼情況打者會想打什麼球、怎麼樣投有機會，「這點他做得滿好的。」

後勁常獲得「聰明投手」的評價，葉君璋也認為，聰明的投手就是不管捕手配什麼球，他都知道該怎麼丟，不管怎麼配球，都知道捕手的用意、該把球投到什麼位置。

控球是後勁的另一個強項，出賽吃滿6局幾乎成為例行公事，葉君璋也說：「代表他控球是好的，能投到想要的位置，這樣的投手才能把局數拉長。」