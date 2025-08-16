快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗 擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

中職／後勁、潘威倫的21連勝 葉君璋點出兩人共同性

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供（資料照）
後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供（資料照）

台鋼雄鷹隊洋投後勁以21連勝與「嘟嘟」潘威倫並列中職跨季最長紀錄，今晚要挑戰新高，曾與連勝潘威倫交手過的味全龍隊總教練葉君璋分析，兩人的共同點就是尾勁，「明明知道他要投什麼球，但就是打不好。」

後勁在連勝期間能夠持續壓制打者，葉君璋認為關鍵有兩點，一是尾勁，「他的主要球種是卡特球，進壘的尾勁不錯，這點做好，打者要連續攻擊他就不簡單。」

潘威倫在2007到2008年締造的21連勝，當時葉君璋是興農牛隊捕手，如今以味全龍隊總教練角度看兩位好投手，葉總認為，就算知道潘威倫要投什麼球，「打到也很吃力。」後勁的尾勁也是一樣，「知道他要打什麼球，那個位置打者就是打不好。」

第二點是頭腦，葉君璋說：「他在投球是滿有自己的一套，對於打者掌握性滿高的。」像是不斷去思考什麼情況打者會想打什麼球、怎麼樣投有機會，「這點他做得滿好的。」

後勁常獲得「聰明投手」的評價，葉君璋也認為，聰明的投手就是不管捕手配什麼球，他都知道該怎麼丟，不管怎麼配球，都知道捕手的用意、該把球投到什麼位置。

控球是後勁的另一個強項，出賽吃滿6局幾乎成為例行公事，葉君璋也說：「代表他控球是好的，能投到想要的位置，這樣的投手才能把局數拉長。」

後勁 葉君璋 潘威倫

延伸閱讀

中職／將再與鳥谷敬相遇 林智勝笑言還是會夢到WBC場景

中職／首度與陳子豪同場轟 朱育賢：他的甦醒對我們有幫助

中職／黃暐傑隨隊味全一軍練習 王維中讚曲球、變速球出色

MLB／曾以「溺水論」形容鄧愷威處境 葉總：頭已經浮上水面

相關新聞

中職／從豪勁到後勁都有無敵紀錄 曾豪駒：我們來突破

台鋼雄鷹隊洋投後勁今天要挑戰史無前例的跨季22連勝，去年至今無人能夠讓他吃下敗仗，中職生涯第5年為何能維持如此穩定的壓制...

中職／後勁、潘威倫的21連勝 葉君璋點出兩人共同性

台鋼雄鷹隊洋投後勁以21連勝與「嘟嘟」潘威倫並列中職跨季最長紀錄，今晚要挑戰新高，曾與連勝潘威倫交手過的味全龍隊總教練葉...

中職／後勁難打在哪裡？張閔勛：知道答案也未必打好

台鋼雄鷹隊後勁今天面對統一獅隊要挑戰跨季22連勝的中職新紀錄，至少沒有一位「天敵」威脅，樂天桃猿隊張閔勛今年對戰後勁打擊...

中職／PS女孩icash卡開賣8秒完售 邊荷律親簽版競標破2萬

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters推出的icash2.0卡片13日開賣，根據官方消息，當天8秒鐘就完售，而隨機...

中職／統一獅單局灌6分 林泓弦敲清壘安打助獅4連勝

中職今天在澄清湖棒球場的比賽，統一獅一度落後，不過第5局灌6分大局，林泓弦敲出超前清壘3分打點安打，最終獅隊以7比4擊退...

中職／黃韋盛劈腿極限滑壘 卻說筋骨很硬「明天就去了」

富邦悍將今（15）日在大巨蛋開啟和中信兄弟三連戰，也是繼上週在洲際主場面對兄弟三連敗後再次交戰。兄弟靠著牛棚的穩定表現、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。