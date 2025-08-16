中職／統一獅單局灌6分 林泓弦敲清壘安打助獅4連勝

中職今天在澄清湖棒球場的比賽，統一獅一度落後，不過第5局灌6分大局，林泓弦敲出超前清壘3分打點安打，最終獅隊以7比4擊退台鋼雄鷹，奪下4連勝，也送給雄鷹4連敗。

獅隊在3局上靠著林泓弦、蘇智傑接連敲二壘安打，率先攻下1分；3局下雄鷹展開攻勢，曾子祐、吳念庭、魔鷹（Steven Moya）敲安打得1分後，郭阜林、黃秉揚都敲二壘安打，再攻下3分，取得4比1領先。

不過獅隊5局上攻下大局，打了10個人次，朱迦恩從吉田一將手中轟出陽春砲後，林佳緯、林安可、潘傑楷、陳聖平都敲安打，攻下2分追平戰局，之後滿壘時林泓弦再敲清壘二壘安打，帶有3分打點超前，獅隊單局灌進6分。

獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Méndez）此戰用104球投5.2局，被敲9支安打，投2次保送、3次三振，失掉4分，不過奪下本季第8勝。接著獅隊登板的後援投手吳承諭、辛俊昇、髙塩將樹、陳韻文輪番上陣，都沒有掉分，守住勝利。

雄鷹先發投手吉田一將則是用97球投4.2局，被敲出9支安打，投1次保送、5次三振，失掉6分吞下敗投。