中職／黃韋盛劈腿極限滑壘 卻說筋骨很硬「明天就去了」

富邦悍將今（15）日在大巨蛋開啟和中信兄弟三連戰，也是繼上週在洲際主場面對兄弟三連敗後再次交戰。兄弟靠著牛棚的穩定表現、野手守備配合和打線串聯以2比1險勝悍將，悍將再度輸球吞下6連敗。

本場MVP黃韋盛單場敲出2支安打，為兄弟跑回追平分。談到如何突破面對魔力藍的打席，黃韋盛分享上場前有先設定魔力藍會投什麼球種，今天有特別留意低球。對於獲得單場MVP，黃韋盛感到意外，並謙虛表示今天的MVP屬於所有上場的投手。他也透露，近期球隊打擊狀況欠佳，需要多練習跟看影片情蒐來調整狀況。

黃韋盛在四局上趁高宇杰的安打從一壘闖三壘時以側身滑壘，用腳勾著壘包，躲過張育成觸殺危機，呈現劈腿姿勢極限滑壘。黃韋盛表示，在滑行過程中腳有扯到的感覺，但當下其實有點興奮，可能要到明天才會開始痛。被問到筋骨算是軟的嗎？他笑答：「很硬啊！本來就很硬，今天又做這個動作，明天應該就去了。」

悍將二局下是先馳得點的一方，靠著周佳樂二壘安打送回一壘張洺瑀，拿下1分，但接下來就沒有分數進帳。

三局上，兄弟先由黃韋盛敲出二壘安打，出現無人出局得點圈嗆司，接著岳政華的一壘安打帶有打點，兄弟追平比分。四局上，兄弟延續第三局氣勢，江坤宇、黃韋盛先後敲安，高宇杰擊出安打為兄弟打回超前分。

兄弟黃博多今天僅投5.2局，總計用球110球達個人生涯新高，被敲出5支安打，出現3次保送，最終在牛棚和隊友打擊攻勢支持下完成勝投。