中職／波賽樂6.2局好投、成晉包辦2打點 桃猿奪3連勝

中央社／ 台北15日電
樂天桃猿投手波賽樂。聯合報系記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手波賽樂。聯合報系記者陳正興／攝影

中職今天在天母棒球場賽事，樂天桃猿先發波賽樂演6.2局無失分好投，加上成晉包辦2分打點，其中7局上強迫取分，最終桃猿以3比0擊退味全龍，奪下3連勝、與龍隊並列第2。

6局上桃猿隊的林立敲出二壘安打後，林泓育再補上安打，攻下第1分；7局上余德龍、林子偉接連敲安打後，成晉執行強迫取分戰術成功、且形成內野安打，桃猿再攻下1分；9局上張閔勛、成晉敲二壘安打得1分，終場桃猿就以3比0奪勝。

桃猿先發投手波賽樂（Beau Sulser）此戰用97球主投6.2局，僅被擊出4支安打，出現3次四壞球保送，送出6次三振，沒有失分演出優質先發，奪下本季第4勝，也獲選為單場MVP。

賽後桃猿總教練古久保健二表示，波賽樂一直以來節奏都做得很好，主動進攻打者好球帶，「在今天低比分戰局下，有確實把打者壓制住。」對於拿下3連勝，古久保健二提到，「選手每一場都有很強的求勝心，且確實展現出來。」

成晉今天包辦2分打點，也扮演關鍵角色，古久保健二指出，成晉的狀況感覺有慢慢變好，「第3分有確實打進來，今天雙方投手都表現不錯，低比分賽事怎麼1分、1分去得，是很重要的地方。」

成晉則表示，從去年受大傷回來後，對比賽掌握度比較不好，「只能靠比賽去修正對投手節奏，教練也有在幫助我們，我也會問資深學長。」成晉也提到，近期球隊有很多傷兵，「我們在場上要想辦法撐住，如果只有60%就用60%幫助球隊。」

龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）則是用93球主投8局，被敲出8支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分也繳出好投，不過最後苦吞敗投。

成晉 樂天桃猿

相關新聞

中職／悍將打線只孵出1分慘吞6連敗 打教異動100%勝率也破了

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋打線手感依然冷冰，以1：2輸給中信兄弟隊後，吞下6連敗，過去5度季中換打擊教練下一戰都贏球，定律...

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

富邦悍將隊帶著5連敗展開今天在台北大巨蛋的3連戰，賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任...

中職／悍將「攻蛋」首度拉兄弟作客 周五湧入16002人

富邦悍將隊本周末前進台北大巨蛋，與中信兄弟隊進行3連戰，這是悍將首度在大巨蛋作東面對「黃衫軍」，今天在周五賽事共湧入16...

中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」

富邦悍將隊「悍將中學」主題日前進台北大巨蛋，張育成首度參與校草選拔，自稱「壞學生」、「髒辮系」，用特殊方式幫自己拉票，「...

中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

富邦悍將隊張進德近期現身一壘練習，是來自內野教練討論出的計畫，張進德也樂於接下挑戰，借了張育成、高捷的一壘手套，比較特別...

中職／蔡齊哲把二壘戴培峰變不見是關鍵 平野惠一：抓到對方漏洞

中信兄弟隊今天在投手戰以2：1擊敗富邦悍將隊，蔡齊哲第6局在一、二壘有人危機登板，靠牽制二壘上的戴培峰出局，演出0打席中...

