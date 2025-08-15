中職／蔡齊哲把二壘戴培峰變不見是關鍵 平野惠一：抓到對方漏洞
中信兄弟隊今天在投手戰以2：1擊敗富邦悍將隊，蔡齊哲第6局在一、二壘有人危機登板，靠牽制二壘上的戴培峰出局，演出0打席中繼成功，成為聯盟史上第4人次，總教練平野惠一賽後也稱讚是關鍵的牽制。
兄弟由洋投黃博多先發，第6局因兩次四壞保送讓戴培峰、張洺瑀先後上壘，兩出局後交給蔡齊哲面對孔念恩，纏鬥6球、球數2好2壞之際，他牽制二壘抓到戴培峰，度過該局危機。
中職史上過去共有3次0打席中繼成功，前三次都是樂天桃猿隊投手締造，依序為2021年4月21日王溢正、2024年9月29日王志煊、2025年4月13日王志煊，蔡齊哲寫下史上第4例。
「那是滿關鍵的牽制。」平野賽後也提到，先前對味全龍隊，宋晟睿也有一樣的狀況被牽制出局，這次雖然投打角色不同，用一樣的方式化解危機，「這樣的危機場面，不管誰看都覺得是投手會專注對決打者的場面，利用這樣的想法抓到對方的漏洞。」平野進一步提到，棒球是講究氣勢的運動，這個play成功阻止對方反攻氣勢。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言