中職／蔡齊哲把二壘戴培峰變不見是關鍵 平野惠一：抓到對方漏洞

中信兄弟隊今天在投手戰以2：1擊敗富邦悍將隊，蔡齊哲第6局在一、二壘有人危機登板，靠牽制二壘上的戴培峰出局，演出0打席中繼成功，成為聯盟史上第4人次，總教練平野惠一賽後也稱讚是關鍵的牽制。

兄弟由洋投黃博多先發，第6局因兩次四壞保送讓戴培峰、張洺瑀先後上壘，兩出局後交給蔡齊哲面對孔念恩，纏鬥6球、球數2好2壞之際，他牽制二壘抓到戴培峰，度過該局危機。

中職史上過去共有3次0打席中繼成功，前三次都是樂天桃猿隊投手締造，依序為2021年4月21日王溢正、2024年9月29日王志煊、2025年4月13日王志煊，蔡齊哲寫下史上第4例。

「那是滿關鍵的牽制。」平野賽後也提到，先前對味全龍隊，宋晟睿也有一樣的狀況被牽制出局，這次雖然投打角色不同，用一樣的方式化解危機，「這樣的危機場面，不管誰看都覺得是投手會專注對決打者的場面，利用這樣的想法抓到對方的漏洞。」平野進一步提到，棒球是講究氣勢的運動，這個play成功阻止對方反攻氣勢。