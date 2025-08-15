中職／悍將打線只孵出1分慘吞6連敗 打教異動100%勝率也破了

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊洋投魔力藍。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋打線手感依然冷冰，以1：2輸給中信兄弟隊後，吞下6連敗，過去5度季中換總教練下一戰都贏球，定律在今天被打破。

悍將賽前處於5連敗，今天進行教練團異動，改由首席教練陳連宏兼任打擊教練，原任打擊教練蔡建偉轉任外野教練。

兄弟由洋投黃博多先發，投5.2局已用110球，被敲5安打、失1分，悍將是此役先馳得點的一方，2局下張洺瑀一壘打、周佳樂二壘打串連攻下分數。

悍將先發投手魔力藍也有6局失2分優質內容，他在第3局被首位打者黃韋盛敲二壘打，兩出局後岳政華敲安追平，第4局則是江坤宇、黃韋盛、高宇杰連3棒一壘打串連再搶下1分。

兩隊以2：1進入後段戰，悍將3任後援投手吳世豪、李吳永勤、曾峻岳都有壓制好投，但悍將打線也未能讓自家分數欄再有數字跳動，終場就以1分差落敗。

中信兄弟隊洋投黃博多。記者陳正興／攝影
曾峻岳 富邦悍將 中信兄弟

相關新聞

中職／「新洋將應該來不及了」 悍將領隊證實本季4洋投底定

中職831洋將大限腳步逼近，富邦悍將隊持續沒有新人到，領隊林華韋今天受訪表示，洋將持續有在找，也有看到幾位喜歡的，但不巧...

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

富邦悍將隊帶著5連敗展開今天在台北大巨蛋的3連戰，賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任...

中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」

富邦悍將隊「悍將中學」主題日前進台北大巨蛋，張育成首度參與校草選拔，自稱「壞學生」、「髒辮系」，用特殊方式幫自己拉票，「...

中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

富邦悍將隊張進德近期現身一壘練習，是來自內野教練討論出的計畫，張進德也樂於接下挑戰，借了張育成、高捷的一壘手套，比較特別...

中職／腳傷撐兩周還是下二軍 申皓瑋：被「識破」了

富邦悍將隊近期面對5連敗低潮，如今外野手主力申皓瑋傳傷情，因左腳阿基里斯腱受傷將再度下二軍休息、觀察狀況。

中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總...

