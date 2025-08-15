中職／悍將打線只孵出1分慘吞6連敗 打教異動100%勝率也破了
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋打線手感依然冷冰，以1：2輸給中信兄弟隊後，吞下6連敗，過去5度季中換總教練下一戰都贏球，定律在今天被打破。
悍將賽前處於5連敗，今天進行教練團異動，改由首席教練陳連宏兼任打擊教練，原任打擊教練蔡建偉轉任外野教練。
兄弟由洋投黃博多先發，投5.2局已用110球，被敲5安打、失1分，悍將是此役先馳得點的一方，2局下張洺瑀一壘打、周佳樂二壘打串連攻下分數。
悍將先發投手魔力藍也有6局失2分優質內容，他在第3局被首位打者黃韋盛敲二壘打，兩出局後岳政華敲安追平，第4局則是江坤宇、黃韋盛、高宇杰連3棒一壘打串連再搶下1分。
兩隊以2：1進入後段戰，悍將3任後援投手吳世豪、李吳永勤、曾峻岳都有壓制好投，但悍將打線也未能讓自家分數欄再有數字跳動，終場就以1分差落敗。
