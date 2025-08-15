中職／悍將「攻蛋」首度拉兄弟作客 周五湧入16002人

富邦悍將隊本周末前進台北大巨蛋，與中信兄弟隊進行3連戰，這是悍將首度在大巨蛋作東面對「黃衫軍」，今天在周五賽事共湧入16002人，並未突破悍將前次周五大巨蛋賽事6月13日的17268人。

悍將本季在大巨蛋票房不俗，先前6場主場賽事，包括周二到周日各1場，合計12萬4045人進場，場均20674人，而這些數字都還沒靠兄弟加持。悍將本周末再度挺進大巨蛋，首度以主場球隊之姿面對兄弟，周五票房開出16002人。

年度重磅的「悍將中學」主題日明、後天才要登場，兩天都安排賽後演出，16日為小男孩樂團、周興哲，17日則由KPOP大咖壓軸，「水彈女王」權恩妃、韓團FTISLAND演出，從演出卡司一公布就備受矚目，票房可望再衝一波。

本季大巨蛋周五場次票房 日期 主場球隊 票房 4/11 統一獅 9210 4/18 中信兄弟 13813 4/25 味全龍 13567 5/23 味全龍 12691 6/13 富邦悍將 17268 7/25 統一獅 17711 8/1 中信兄弟 19596 8/8 樂天桃猿 10156 8/15 富邦悍將 16002

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels李珠珢、李雅英、南珉貞、大頭、維心中場演出。記者陳正興／攝影

