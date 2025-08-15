快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將「攻蛋」首度拉兄弟作客 周五湧入16002人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊本周末前進台北大巨蛋，與中信兄弟隊進行3連戰，這是悍將首度在大巨蛋作東面對「黃衫軍」，今天在周五賽事共湧入16002人，並未突破悍將前次周五大巨蛋賽事6月13日的17268人。

悍將本季在大巨蛋票房不俗，先前6場主場賽事，包括周二到周日各1場，合計12萬4045人進場，場均20674人，而這些數字都還沒靠兄弟加持。悍將本周末再度挺進大巨蛋，首度以主場球隊之姿面對兄弟，周五票房開出16002人。

年度重磅的「悍將中學」主題日明、後天才要登場，兩天都安排賽後演出，16日為小男孩樂團、周興哲，17日則由KPOP大咖壓軸，「水彈女王」權恩妃、韓團FTISLAND演出，從演出卡司一公布就備受矚目，票房可望再衝一波。

本季大巨蛋周五場次票房

日期 主場球隊 票房

4/11 統一獅 9210

4/18 中信兄弟 13813

4/25 味全龍 13567

5/23 味全龍 12691

6/13 富邦悍將 17268

7/25 統一獅 17711

8/1 中信兄弟 19596

8/8 樂天桃猿 10156

8/15 富邦悍將 16002

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels李珠珢、李雅英、南珉貞、大頭、維心中場演出。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels李珠珢、李雅英、南珉貞、大頭、維心中場演出。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天以吊帶褲look上場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels李珠珢、李雅英、南珉貞、大頭、維心中場演出。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels李珠珢、李雅英、南珉貞、大頭、維心中場演出。記者陳正興／攝影

富邦悍將 中信兄弟 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／將再與鳥谷敬相遇 林智勝笑言還是會夢到WBC場景

網紅大巨蛋發400片雞排…罷免失敗兌現承諾 嗆曹興誠「買門票來看球」

中職／「新洋將應該來不及了」 悍將領隊證實本季4洋投底定

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

相關新聞

中職／「新洋將應該來不及了」 悍將領隊證實本季4洋投底定

中職831洋將大限腳步逼近，富邦悍將隊持續沒有新人到，領隊林華韋今天受訪表示，洋將持續有在找，也有看到幾位喜歡的，但不巧...

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

富邦悍將隊帶著5連敗展開今天在台北大巨蛋的3連戰，賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任...

中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」

富邦悍將隊「悍將中學」主題日前進台北大巨蛋，張育成首度參與校草選拔，自稱「壞學生」、「髒辮系」，用特殊方式幫自己拉票，「...

中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

富邦悍將隊張進德近期現身一壘練習，是來自內野教練討論出的計畫，張進德也樂於接下挑戰，借了張育成、高捷的一壘手套，比較特別...

中職／腳傷撐兩周還是下二軍 申皓瑋：被「識破」了

富邦悍將隊近期面對5連敗低潮，如今外野手主力申皓瑋傳傷情，因左腳阿基里斯腱受傷將再度下二軍休息、觀察狀況。

中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。