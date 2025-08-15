快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲青少棒／17日台南開打 台灣拚連霸盼球員被看見

中央社／ 台北15日電

亞洲青少棒錦標賽將於17日在台南開打，為台灣睽違23年再度舉辦此項賽事。台灣隊力拚連霸，開幕戰對手為韓國，總教練邱耀宇盼爭取佳績外，也希望球員在國際舞台上被看見。

亞洲青少棒錦標賽將於台南亞太國際棒球訓練中心成棒球場開打，本屆總計8支球隊參賽，台灣隊與巴基斯坦、泰國、韓國同在A組，B組則有日本、香港、菲律賓和斯里蘭卡，所有球隊今天都完成報到，明天將分批到比賽場地練球，迎接正式賽開打。

台灣隊今年以新北市二重國中為主體，集結來自全台的青少棒好手，經過近2個月集訓，總教練邱耀宇透過棒協新聞稿表示，此次目標除了要幫國家爭取最佳成績，更希望這批孩子們能在國際舞台上被外界看見。

亞洲青少棒賽比賽主場地為成棒主球場，也是成棒主球場首度在正式國際賽亮相，台灣隊開幕戰將於17日晚間6時30分迎戰韓國隊，門票已於拓元售票系統開賣，單一價新台幣300元，也是台灣繼2002年後，睽違23年再度舉辦亞洲青少棒賽。

台灣歷年在亞洲青少棒賽共奪下7座冠軍，上屆2023年台灣在冠軍戰擊敗日本、睽違8年再度奪冠，今年力拚連霸。

棒協 棒球 青少棒錦標賽

延伸閱讀

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

基隆勝利巷飄揚太極旗 二戰後留台韓人異鄉成故鄉

MiLB／旅美沙子宸高A後援4局救援成功 林盛恩1A先發挨轟

開幕3天限定！ 全台首家「Kururu岢露圈」專賣　#4 BUTTER FOUR聯手韓國插畫家 送你獨一無二馬克杯

相關新聞

中職／「新洋將應該來不及了」 悍將領隊證實本季4洋投底定

中職831洋將大限腳步逼近，富邦悍將隊持續沒有新人到，領隊林華韋今天受訪表示，洋將持續有在找，也有看到幾位喜歡的，但不巧...

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

富邦悍將隊帶著5連敗展開今天在台北大巨蛋的3連戰，賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任...

中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」

富邦悍將隊「悍將中學」主題日前進台北大巨蛋，張育成首度參與校草選拔，自稱「壞學生」、「髒辮系」，用特殊方式幫自己拉票，「...

中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

富邦悍將隊張進德近期現身一壘練習，是來自內野教練討論出的計畫，張進德也樂於接下挑戰，借了張育成、高捷的一壘手套，比較特別...

中職／腳傷撐兩周還是下二軍 申皓瑋：被「識破」了

富邦悍將隊近期面對5連敗低潮，如今外野手主力申皓瑋傳傷情，因左腳阿基里斯腱受傷將再度下二軍休息、觀察狀況。

中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。