亞洲青少棒／17日台南開打 台灣拚連霸盼球員被看見

亞洲青少棒錦標賽將於17日在台南開打，為台灣睽違23年再度舉辦此項賽事。台灣隊力拚連霸，開幕戰對手為韓國，總教練邱耀宇盼爭取佳績外，也希望球員在國際舞台上被看見。

亞洲青少棒錦標賽將於台南亞太國際棒球訓練中心成棒球場開打，本屆總計8支球隊參賽，台灣隊與巴基斯坦、泰國、韓國同在A組，B組則有日本、香港、菲律賓和斯里蘭卡，所有球隊今天都完成報到，明天將分批到比賽場地練球，迎接正式賽開打。

台灣隊今年以新北市二重國中為主體，集結來自全台的青少棒好手，經過近2個月集訓，總教練邱耀宇透過棒協新聞稿表示，此次目標除了要幫國家爭取最佳成績，更希望這批孩子們能在國際舞台上被外界看見。

亞洲青少棒賽比賽主場地為成棒主球場，也是成棒主球場首度在正式國際賽亮相，台灣隊開幕戰將於17日晚間6時30分迎戰韓國隊，門票已於拓元售票系統開賣，單一價新台幣300元，也是台灣繼2002年後，睽違23年再度舉辦亞洲青少棒賽。

台灣歷年在亞洲青少棒賽共奪下7座冠軍，上屆2023年台灣在冠軍戰擊敗日本、睽違8年再度奪冠，今年力拚連霸。