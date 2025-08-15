中職／將再與鳥谷敬相遇 林智勝笑言還是會夢到WBC場景

快訊

中央社／ 台北15日電
林智勝2013年出戰世界棒球經典賽。聯合報資料照片
中職富邦悍將今天宣布23日邀請阪神虎OB球星鳥谷敬，剛好當天是對上味全龍，回想2013年世界棒球經典賽，林智勝表示，到現在還會夢到鳥谷敬盜壘場景，「但過去的就讓它過去。」

2013年WBC經典賽複賽台日大戰時，9局上日本隊的鳥谷敬在2出局時盜壘成功，成為最後日本逆轉奪勝關鍵之一。中職富邦悍將隊今天宣布，悍將與日本職棒中央聯盟阪神虎隊聯名，阪神虎隊OB球星鳥谷敬23日將到場開球。

鳥谷敬當年盜壘時，台灣隊游擊手就是林智勝，23日主題日悍將剛好要與味全龍隊交手。味全龍老將林智勝今天受訪時開玩笑問：「要重演一次嗎？」

林智勝坦言，那個場景有時候還是會夢到，但也強調，就算當時打贏日本也不一定會拿冠軍，不過台灣隊去年在世界12強棒球賽已成功擊敗日本、奪下冠軍，林智勝沒能成為12強其中一員，也對2013年經典賽有遺憾，不過他說：「過去的就讓它過去。」

林智勝引退系列賽將在9月5日至7日在台北大巨蛋進行，被問到近期對林智勝的安排，龍隊總教練葉君璋表示，會正常調度，狀況好就排上去，狀況不好就代打。至於引退賽之後，葉君璋指出，會看球隊需求，有需要用到他就會放進去陣容裡。

林智勝 阪神虎 味全龍

