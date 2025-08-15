中職／林智勝感謝張惠妹當引退嘉賓 強調當天不會哭

快訊

中央社／ 台北15日電
林智勝今天表示，很感謝張惠妹可以來當引退嘉賓，不過他強調：「當天我絕對不會哭。」圖／聲動娛樂提供
中職味全龍隊昨天宣布9月6日林智勝引退系列賽將邀請張惠妹到台北大巨蛋表演，林智勝今天表示，很感謝張惠妹可以來當引退嘉賓，不過他強調：「當天我絕對不會哭。」

林智勝多年來透過原棒協關懷盃支持偏鄉原住民棒球發展，張惠妹也多年捐贈手套給原住民小球員，2人因關懷盃結緣。

談到能邀請張惠妹到引退賽表演，林智勝今天說：「還蠻開心的，畢竟這個場合可能是妹姐第1次，跟她的演唱會不一樣，謝謝妹姐可以答應當我的引退嘉賓。」林智勝也提到，在台東舉辦關懷盃時張惠妹捐贈了1067個手套，「那時我是理事長，透過她妹妹Saya的老公牽線。」

至於最期待聽到的歌，林智勝則笑說：「最期待三天三夜，希望可以再跳一次，她的能力可以撼動全場球迷。」

距離林智勝引退系列賽9月5日至7日已經越來越近，林智勝說：「我比較擔心致詞，因為要感謝的人太多。」不過他強調，絕對不會哭，「本來就不應該哭，因為也不是因為受傷不能再打，現在唯一遺憾就是今年還沒打全壘打，希望接下來還有機會。」

昨天林智勝在洲際棒球場出賽時，現場中信兄弟球迷給予很大的歡呼聲，「我有嚇一跳大家幫我加油，當下很想喊暫停給大家敬禮。」

味全龍隊下星期將作客台東棒球場，將是林智勝球員生涯最後一次在台東，他感性地說：「上次2005年在台東那一場我還拿MVP，那時候是阿公頒MVP給我，現在阿公、阿嬤都不在了，也不知道會不會拿MVP。」

林智勝也提到，在Lamigo桃猿時期待了12年的桃園球場有很多回憶，也搞笑透露，有打過的球場都想再踏進去一次，看踩上去會不會有回憶像跑馬燈跑出來。

棒球 林智勝 關懷盃 張惠妹

