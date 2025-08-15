經典賽／第1階段集訓在國訓中心 曾豪駒：設備齊全

快訊

中央社／ 台北15日電
明年世界棒球經典賽台灣隊教頭曾豪駒。本報資料照片
中職會長蔡其昌日前赴高雄國訓中心參訪，明年世界棒球經典賽台灣隊教頭曾豪駒今天表示，經典賽第1階段集訓會在明年1月中開始、於國訓中心進行，並提到那邊有齊全的運科設備。

中職會長蔡其昌11日在社群媒體上表示，高雄國家運動訓練中心全面升級後，不僅擁有完善的訓練環境，還添購智慧發球機與運動科學系統；室內練習場與重訓場地也一應俱全，讓國手們能無後顧之憂專心訓練，「相信國訓中心的棒球基地，未來將成為我們集訓的重要選擇。」

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練曾豪駒今天表示，明年台灣隊第1階段集訓確定會在高雄國訓中心，預計會在明年1月中開始、到2月中農曆過年大約1個月。

曾豪駒指出，他已去看過國訓中心棒球場，「球場目前沒有什麼問題，都整修過了，室內場館也很健全。」曾豪駒也提到，考量到國訓中心的整體後勤準備資源比較充足，「那邊有齊全的運科設備。」

至於第2階段集訓，曾豪駒提到，目前在討論有可能在台北大巨蛋進行，之後熱身賽則有望在日本宮崎。

