中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」
富邦悍將隊「悍將中學」主題日前進台北大巨蛋，張育成首度參與校草選拔，自稱「壞學生」、「髒辮系」，用特殊方式幫自己拉票，「如果今年沒選上，我明年繼續參賽，選到選上為止，如果大家不想再看到我，今年就趕快投我。」
今年校草參賽者包括張育成、張奕、豊暐、李東洺、戴培峰，由於去年「悍將中學」在上半季舉辦，下半季加入球隊的張育成無緣參加，這是首度參與。
被問到穿上制服拍攝形象照，張育成笑說自己還是好好打球就好，「拍得很尷尬又很熱、很不舒服，一臉囧樣。」對於競爭校草興趣缺缺，直喊自己沒資格，但一聽說有禮物就馬上改口，「選我！大家選我！」
張育成用另類方式幫自己拉票，笑說如果球迷不想繼續看到自己參選，今年就讓他選上。至於他的一票會投給哪位隊友？他的答案是戴培峰，「因為他坐在我旁邊。」
