快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張進德練習一壘守備。圖／富邦悍將隊提供
張進德練習一壘守備。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將張進德近期現身一壘練習，是來自內野教練討論出的計畫，張進德也樂於接下挑戰，借了張育成、高捷的一壘手套，比較特別的感受來自與弟弟張育成的配合，以往都是他丟給弟弟接，現在是他在一壘接弟弟傳來的球。

張進德近期出現在一壘練習守備，引起好奇視線，總教練陳金鋒表示，內野教練討論後讓他去試試看，目前還沒有讓他擔任一壘手出賽的計畫，「目前沒有考慮，他還沒有適應，先等到內野教練說OK再來說，還沒有就是繼續練習。」

張進德坦言，自己原先沒想過一壘，這次上來一軍接到教練詢問，自己也覺得OK就去試試看，「畢竟之前學生時期有守過，還好不生疏，大致上會的都會，差在一些細節和臨場反應、跑位。」他說：「我就是把自己工作做好，既然有這個任務，就是把自己練到可以比賽、幫助球隊。」

張進德跟高捷、張育成都借了一壘手套，目前是用高捷的，「因為我弟的太新了。」比較特別的是，以往都是他蹲捕、弟弟守游擊時，抓盜壘會丟球給弟弟，最近反而是在一壘接弟弟的球，他笑說：「他應該會丟得比較準、比較愉快。」張育成被問到是否會刻意傳有難度的球給哥哥，也笑答：「他捕手出身，應該很會接曼抖。」

張進德練習一壘守備。圖／富邦悍將隊提供
張進德練習一壘守備。圖／富邦悍將隊提供

「OK啊！球都有接到，那樣就很好了。」看到哥哥加練一壘，弟弟張育成也給出鼓勵，「多一個守備位置，多上場機會，他應該也可以守三壘，他學生時期是很強的三壘手。」他也說，其實一壘是很難的位置，「連我自己都覺得很難，因為只要球打出去都要往一壘方向跑，尤其一壘有人時要反向丟球，不像三游都是順向往前接傳一壘或二壘，一壘是要接到反向、沒有動力。」

味全龍隊近期才有吉力吉撈．鞏冠捕手改練一壘隨練即用的案例，張進德則笑說：「我覺得他有偷練、應該練很久，看他接都接滿好的。」

張進德 張育成 富邦悍將

延伸閱讀

中職／台東悍將好威！蔡佳諺家鄉轟出2分彈 張育成2打點獵鷹

中職／陳金鋒賽後談林佳緯失誤 肯定張育成積極跑壘致勝

中職／張育成全力衝刺跑回致勝分 坦言林佳緯不小心失誤才能贏球

中職／對張育成該保送還是對決？猿隊教頭、捕手「覆盤」檢討

相關新聞

中職／「新洋將應該來不及了」 悍將領隊證實本季4洋投底定

中職831洋將大限腳步逼近，富邦悍將隊持續沒有新人到，領隊林華韋今天受訪表示，洋將持續有在找，也有看到幾位喜歡的，但不巧...

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

富邦悍將隊帶著5連敗展開今天在台北大巨蛋的3連戰，賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任...

中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」

富邦悍將隊「悍將中學」主題日前進台北大巨蛋，張育成首度參與校草選拔，自稱「壞學生」、「髒辮系」，用特殊方式幫自己拉票，「...

中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

富邦悍將隊張進德近期現身一壘練習，是來自內野教練討論出的計畫，張進德也樂於接下挑戰，借了張育成、高捷的一壘手套，比較特別...

中職／腳傷撐兩周還是下二軍 申皓瑋：被「識破」了

富邦悍將隊近期面對5連敗低潮，如今外野手主力申皓瑋傳傷情，因左腳阿基里斯腱受傷將再度下二軍休息、觀察狀況。

中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。