中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

富邦悍將隊張進德近期現身一壘練習，是來自內野教練討論出的計畫，張進德也樂於接下挑戰，借了張育成、高捷的一壘手套，比較特別的感受來自與弟弟張育成的配合，以往都是他丟給弟弟接，現在是他在一壘接弟弟傳來的球。

張進德近期出現在一壘練習守備，引起好奇視線，總教練陳金鋒表示，內野教練討論後讓他去試試看，目前還沒有讓他擔任一壘手出賽的計畫，「目前沒有考慮，他還沒有適應，先等到內野教練說OK再來說，還沒有就是繼續練習。」

張進德坦言，自己原先沒想過一壘，這次上來一軍接到教練詢問，自己也覺得OK就去試試看，「畢竟之前學生時期有守過，還好不生疏，大致上會的都會，差在一些細節和臨場反應、跑位。」他說：「我就是把自己工作做好，既然有這個任務，就是把自己練到可以比賽、幫助球隊。」

張進德跟高捷、張育成都借了一壘手套，目前是用高捷的，「因為我弟的太新了。」比較特別的是，以往都是他蹲捕、弟弟守游擊時，抓盜壘會丟球給弟弟，最近反而是在一壘接弟弟的球，他笑說：「他應該會丟得比較準、比較愉快。」張育成被問到是否會刻意傳有難度的球給哥哥，也笑答：「他捕手出身，應該很會接曼抖。」

張進德練習一壘守備。圖／富邦悍將隊提供

「OK啊！球都有接到，那樣就很好了。」看到哥哥加練一壘，弟弟張育成也給出鼓勵，「多一個守備位置，多上場機會，他應該也可以守三壘，他學生時期是很強的三壘手。」他也說，其實一壘是很難的位置，「連我自己都覺得很難，因為只要球打出去都要往一壘方向跑，尤其一壘有人時要反向丟球，不像三游都是順向往前接傳一壘或二壘，一壘是要接到反向、沒有動力。」

味全龍隊近期才有吉力吉撈．鞏冠捕手改練一壘隨練即用的案例，張進德則笑說：「我覺得他有偷練、應該練很久，看他接都接滿好的。」