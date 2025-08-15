中職／腳傷撐兩周還是下二軍 申皓瑋：被「識破」了

富邦悍將隊近期面對5連敗低潮，如今外野手主力申皓瑋傳傷情，因左腳阿基里斯腱受傷將再度下二軍休息、觀察狀況。

申皓瑋表示，腳部異樣大約從兩周前在大巨蛋和天母比賽後開始出現，後續傷勢慢慢累積，瞬間衝刺和急停時疼痛感明顯。

他說，前兩周覺得自己還能撐，選擇繼續上陣，沒想到在做打擊動作和跑步時的異狀還是被「識破」，他笑說：「我說可以，他們（球隊）還不理我。」

申皓瑋今天賽前雖仍有打擊練習，但他坦言能感覺到身體不在好的狀態。由於防護員評估腳後跟受傷較麻煩，需要休息，只好聽從球隊安排下到二軍，以十天為單位觀察身體狀況，「還OK啊，就下去觀察，不然這樣子我也不太舒服。」他也指出，這是第一次出現這樣的腳傷。