中職／「新洋將應該來不及了」 悍將領隊證實本季4洋投底定

中職831洋將大限腳步逼近，富邦悍將隊持續沒有新人到，領隊林華韋今天受訪表示，洋將持續有在找，也有看到幾位喜歡的，但不巧都碰到狀況，他坦言以目前剩下時間，「應該是來不及了。」

悍將近期分手富藍戈，準備啟用鈴木駿輔，加上一軍現有的力亞士、魔力藍、布坎南，正好為4人，外界相當關注是否還會有新的外援到。

林華韋今天表示，「洋將一直有在找，喜歡的洋將有好幾位，但不湊巧，大家都有些狀況，所以婉拒了。剩下兩周，以時間點來說，我認為應該是來不及了。」進一步被問到是否代表今年就是這4人留到大限後，林華韋給出肯定的答案。