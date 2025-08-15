中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

富邦悍將隊帶著5連敗展開今天在台北大巨蛋的3連戰，賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任外野教練，詹智堯則是專職跑壘教練。

領隊林華韋表示，異動已經醞釀一段時間，對教練的工作態度、成效都抱持肯定，也看到球隊有在進步之中，但排名、數據還是落後，所以想辦法做一些調整，看能不能有更好結果。

林華韋表示，「球隊在數據上還是落後，希望做了這個調整後，可以對比賽發揮作用、提升數據，讓球隊勝場可以提升。」

悍將上半季打擊數據就已在6隊墊底，60場比賽僅攻下189分，場均只有3.15分；進入下半季，依然是最不會打的球隊，團隊打擊率0.237，已賽23場、攻下71分，場均3.09分，近期一波5連敗衝擊後，戰績又掉到爐主位置。