快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練。 記者陳正興／攝影
富邦悍將賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練。 記者陳正興／攝影

富邦悍將隊帶著5連敗展開今天在台北大巨蛋的3連戰，賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任外野教練，詹智堯則是專職跑壘教練。

領隊林華韋表示，異動已經醞釀一段時間，對教練的工作態度、成效都抱持肯定，也看到球隊有在進步之中，但排名、數據還是落後，所以想辦法做一些調整，看能不能有更好結果。

林華韋表示，「球隊在數據上還是落後，希望做了這個調整後，可以對比賽發揮作用、提升數據，讓球隊勝場可以提升。」

悍將上半季打擊數據就已在6隊墊底，60場比賽僅攻下189分，場均只有3.15分；進入下半季，依然是最不會打的球隊，團隊打擊率0.237，已賽23場、攻下71分，場均3.09分，近期一波5連敗衝擊後，戰績又掉到爐主位置。

林華韋 詹智堯 富邦悍將

延伸閱讀

中職／鳥谷敬為悍將開球正巧對戰龍隊 林智勝重逢「夢中人」

中職／悍將與阪神首度聯名 鳥谷敬、秋山拓巳登「新莊城堡」開球

中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

相關新聞

中職／「新洋將應該來不及了」 悍將領隊證實本季4洋投底定

中職831洋將大限腳步逼近，富邦悍將隊持續沒有新人到，領隊林華韋今天受訪表示，洋將持續有在找，也有看到幾位喜歡的，但不巧...

中職／悍將賽前1個半小時教練團異動 打擊教練換成陳連宏

富邦悍將隊帶著5連敗展開今天在台北大巨蛋的3連戰，賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏接任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任...

中職／張育成選校草拉票出奇招 「如果不想再看到我…」

富邦悍將隊「悍將中學」主題日前進台北大巨蛋，張育成首度參與校草選拔，自稱「壞學生」、「髒辮系」，用特殊方式幫自己拉票，「...

中職／張進德加練一壘 接弟弟傳來的球喊特別

富邦悍將隊張進德近期現身一壘練習，是來自內野教練討論出的計畫，張進德也樂於接下挑戰，借了張育成、高捷的一壘手套，比較特別...

中職／腳傷撐兩周還是下二軍 申皓瑋：被「識破」了

富邦悍將隊近期面對5連敗低潮，如今外野手主力申皓瑋傳傷情，因左腳阿基里斯腱受傷將再度下二軍休息、觀察狀況。

中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。