中職／界外改判觸身爭執218秒 鋒總尊重但強調球棒已到本壘板前緣
富邦悍將隊13日以1：5不敵統一獅隊之戰，打出爭議判決，總教練陳金鋒今天對此表示，出棒有無過半屬於灰色地帶，自己尊重判決，但他的球棒已經到本壘板前緣，而且是有揮棒動機、不是閃球動機。
該役4局上力亞士面對朱迦恩的打席，在他「類出棒」碰到球後，主審陳均瑋起初判決為界外，獅隊提出挑戰，由二壘審王俊宏進入「小房間」檢視後改判觸身球，陳金鋒不滿他已有出棒才被打到，不該改判觸身球，陳金鋒與王俊宏爭執218秒後才繼續比賽。
今天談到這記判決，陳金鋒表示，當時裁判是告訴他，沒有出棒過半，「我和他解釋，他是準備揮棒，那個球也不是到很裡面了，我跟他說，從畫面看，他的球棒已經都到本壘板前緣了。」
被問到球隊是否會提出申訴，陳金鋒坦言，不知道灰色地帶的東西要怎麼申訴，「不然要怎麼辦？就是尊重判決。」罕見爭執3分半鐘，並未被請出場，陳金鋒強調：「沒有吵啦！我哪有吵！我是跟他講球棒已經到這個位置。」
