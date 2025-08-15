快訊

中職／申皓瑋腳後跟傷勢惡化降下二軍 陳金鋒：避免再弄到

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
悍將主力外野手申皓瑋因腳傷降下二軍。 記者／陳正興攝影
富邦悍將隊正處於5連敗低潮，今天再有重大異動，主力外野手申皓瑋降下二軍，總教練陳金鋒指出，他腳後跟的傷勢有上升，與防護員討論後，認為嚴重程度已需先休息，與劉俊豪一起降下二軍，升上張洺瑀、陳愷佑。

申皓瑋8月初就傳出腳後跟跟腱不適，一度退出戰線，只在後段代打，近期狀況並未好轉，到今天確定降下二軍徹底休息。

陳金鋒表示，「他的腳後跟受傷，算是阿基里斯鍵，和防護員討論後，確實嚴重程度有傷到，所以讓他先休息，不然那邊弄到會滿麻煩。」他指出，最主要是因為傷勢狀況有上升，「那個位置比較複雜，跑動不好控制，如果再弄到，復原時間會更長。」申皓瑋目前預計先休息10天，再看屆時恢復狀況。

至於升上陳愷佑，陳金鋒表示，他在二軍表現很好，而球隊目前在游擊這塊比較不固定，先升上他以游擊為主。

悍將主力外野手申皓瑋。 記者／陳正興攝影
悍將主力外野手申皓瑋。 記者／陳正興攝影
