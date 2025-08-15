聽新聞
0:00 / 0:00
中職／申皓瑋腳後跟傷勢惡化降下二軍 陳金鋒：避免再弄到
富邦悍將隊正處於5連敗低潮，今天再有重大異動，主力外野手申皓瑋降下二軍，總教練陳金鋒指出，他腳後跟的傷勢有上升，與防護員討論後，認為嚴重程度已需先休息，與劉俊豪一起降下二軍，升上張洺瑀、陳愷佑。
申皓瑋8月初就傳出腳後跟跟腱不適，一度退出戰線，只在後段代打，近期狀況並未好轉，到今天確定降下二軍徹底休息。
陳金鋒表示，「他的腳後跟受傷，算是阿基里斯鍵，和防護員討論後，確實嚴重程度有傷到，所以讓他先休息，不然那邊弄到會滿麻煩。」他指出，最主要是因為傷勢狀況有上升，「那個位置比較複雜，跑動不好控制，如果再弄到，復原時間會更長。」申皓瑋目前預計先休息10天，再看屆時恢復狀況。
至於升上陳愷佑，陳金鋒表示，他在二軍表現很好，而球隊目前在游擊這塊比較不固定，先升上他以游擊為主。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言