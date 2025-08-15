中職／傳澄清湖免場租費 雄鷹球團：皆按規定金額支付
今天有媒體傳出高雄市政府讓中職台鋼雄鷹一軍例行賽使用澄清湖棒球場免場租費，對此雄鷹球團澄清，自參與中職一軍賽季後，相關場地使用租金、浮動費用等皆按規定金額支付。
台鋼雄鷹球團今天發聲明表示，台鋼雄鷹在2022年4月正式加盟成為中華職棒第6隊，去年展開首個一軍賽季，並於澄清湖棒球場安排40場主場賽事，今年球季更將主場賽事增加至49場，至今已完成34場澄清湖一軍主場賽事。
雄鷹球團強調，自參與中職一軍賽季後，相關場地使用租金、浮動費用（人力、耗材、電費、廣告板位）等皆按照規定金額支付。
雄鷹球團表示，感謝高雄市政府運發局自台鋼雄鷹棒球隊於2022年深耕高雄經營，歷經籌備期及二軍賽季等階段，秉持著扶植職棒賽事，持續推動高雄市棒球產業的發展，同時也給予球團許多協助，未來台鋼雄鷹仍會秉持在地化經營的精神，給予球迷最大的回饋。
