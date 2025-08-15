快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

中職／傳澄清湖免場租費 雄鷹球團：皆按規定金額支付

中央社／ 台北15日電
雄鷹球團澄清，自參與中職一軍賽季後，相關場地使用租金、浮動費用等皆按規定金額支付。 聯合報系資料照
雄鷹球團澄清，自參與中職一軍賽季後，相關場地使用租金、浮動費用等皆按規定金額支付。 聯合報系資料照

今天有媒體傳出高雄市政府讓中職台鋼雄鷹一軍例行賽使用澄清湖棒球場免場租費，對此雄鷹球團澄清，自參與中職一軍賽季後，相關場地使用租金、浮動費用等皆按規定金額支付。

台鋼雄鷹球團今天發聲明表示，台鋼雄鷹在2022年4月正式加盟成為中華職棒第6隊，去年展開首個一軍賽季，並於澄清湖棒球場安排40場主場賽事，今年球季更將主場賽事增加至49場，至今已完成34場澄清湖一軍主場賽事。

雄鷹球團強調，自參與中職一軍賽季後，相關場地使用租金、浮動費用（人力、耗材、電費、廣告板位）等皆按照規定金額支付。

雄鷹球團表示，感謝高雄市政府運發局自台鋼雄鷹棒球隊於2022年深耕高雄經營，歷經籌備期及二軍賽季等階段，秉持著扶植職棒賽事，持續推動高雄市棒球產業的發展，同時也給予球團許多協助，未來台鋼雄鷹仍會秉持在地化經營的精神，給予球迷最大的回饋。

中職 棒球 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／分享富藍戈暖心故事 雄鷹二軍投教福永春吾：相信他會回台灣

中職／陳克羿對雄鷹、本季首勝都入帳 古久保讚：投得漂亮

圖輯／中職 林泓育三分砲逆轉獲MVP 助樂天3：2擊敗台鋼

中職／林泓育三分砲逆轉 猿隊追平雄鷹並列第三

相關新聞

中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總...

中職／界外改判觸身爭執218秒 鋒總尊重但強調球棒已到本壘板前緣

富邦悍將隊13日以1：5不敵統一獅隊之戰，打出爭議判決，總教練陳金鋒今天對此表示，出棒有無過半屬於灰色地帶，自己尊重判決...

中職／申皓瑋腳後跟傷勢惡化降下二軍 陳金鋒：避免再弄到

富邦悍將隊正處於5連敗低潮，今天再有重大異動，主力外野手申皓瑋降下二軍，總教練陳金鋒指出，他腳後跟的傷勢有上升，與防護員...

中職／5季MLB資歷右投轉戰獅隊？領隊回應：已鎖定人選

具備5年大聯盟資歷的31歲右投史蒂文斯（Jackson Stephens），今天經由美國媒體披露與勇士隊結束賓主關係，原...

中職／鳥谷敬為悍將開球正巧對戰龍隊 林智勝重逢「夢中人」

富邦悍將隊8月23、24日舉辦「虎道同盟」主題日，邀請阪神人氣OB球星鳥谷敬、秋山拓巳來台，該系列賽交手味全龍隊，林智勝...

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

台北市東園國小少棒隊暌違10年前進美國威廉波特，參加2025世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽。今天首戰對上墨西哥，先發投手林晉擇82英里（約132公里）火球連發，引發多家外國媒體關注。 林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。