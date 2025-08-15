聽新聞
0:00 / 0:00
中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K
味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總教練葉君璋日前透露的規畫，他將在二軍兩周後再行評估，是否升上一軍或繼續在二軍調整。
黃暐傑具備大聯盟資歷，也是今年選秀唯一旅外選手，龍隊以探花籤選進，8月初完成合約，今年、明年球季月薪50萬元。
黃暐傑今天在二軍展開出賽，首局先以K掉林子豪開局，林培緯敲出滾地球出局，接著被李丞齡、陳維祥敲出安打，得點圈危機讓許哲晏敲出游擊方向滾地球，傳二壘完成封殺。
黃暐傑以15球完成1局投球，其中10顆好球，被敲2安打、無失分，有1次三振、沒有保送。
葉總日前表示，將先讓黃暐傑在二軍兩個禮拜，除了兩場二軍比賽登板外，也會安排其他比賽，屆時再來評估他的狀況是否直升一軍支援。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言