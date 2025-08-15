快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
黃暐傑今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場。圖／味全龍隊提供
黃暐傑今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總教練葉君璋日前透露的規畫，他將在二軍兩周後再行評估，是否升上一軍或繼續在二軍調整。

黃暐傑具備大聯盟資歷，也是今年選秀唯一旅外選手，龍隊以探花籤選進，8月初完成合約，今年、明年球季月薪50萬元。

黃暐傑今天在二軍展開出賽，首局先以K掉林子豪開局，林培緯敲出滾地球出局，接著被李丞齡、陳維祥敲出安打，得點圈危機讓許哲晏敲出游擊方向滾地球，傳二壘完成封殺。

黃暐傑以15球完成1局投球，其中10顆好球，被敲2安打、無失分，有1次三振、沒有保送。

葉總日前表示，將先讓黃暐傑在二軍兩個禮拜，除了兩場二軍比賽登板外，也會安排其他比賽，屆時再來評估他的狀況是否直升一軍支援。

選秀 黃暐傑

延伸閱讀

中職／黃暐傑隨隊味全一軍練習 王維中讚曲球、變速球出色

中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

中職／健康的黃暐傑就很有幫助 葉總談他的出賽規畫

中職／葉總看巔峰時期黃暐傑各球路都是頂的 8月初有望二軍出賽

相關新聞

中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總...

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

台北市東園國小少棒隊暌違10年前進美國威廉波特，參加2025世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽。今天首戰對上墨西哥，先發投手林晉擇82英里（約132公里）火球連發，引發多家外國媒體關注。 林

中職／5季MLB資歷右投轉戰獅隊？領隊回應：已鎖定人選

具備5年大聯盟資歷的31歲右投史蒂文斯（Jackson Stephens），今天經由美國媒體披露與勇士隊結束賓主關係，原...

中職／鳥谷敬為悍將開球正巧對戰龍隊 林智勝重逢「夢中人」

富邦悍將隊8月23、24日舉辦「虎道同盟」主題日，邀請阪神人氣OB球星鳥谷敬、秋山拓巳來台，該系列賽交手味全龍隊，林智勝...

中職／分享富藍戈暖心故事 雄鷹二軍投教福永春吾：相信他會回台灣

富邦悍將隊日前註銷洋投富藍戈，效力悍將4年的他12日賽後在新莊球場與球迷感性告別。台鋼雄鷹隊二軍教練福永春吾昨天在社群媒體發文祝福富藍戈，還分享富藍戈的暖心之舉。 現年31歲的福永春吾2020年

日職／309轟重砲中田翔確定退休！曾與陽岱鋼、王柏融、大谷當隊友

現年36歲的日本職棒重砲中田翔確定本季結束後退休，因舊疾腰痛復發，最終決定放下球棒，為18年職業生涯劃下句點。 中田翔來自名校大阪桐蔭高中，很快就在甲子園成名，獲得職業球團關注。2008年他選秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。