中職／最神秘大聯盟台將二軍開箱 黃暐傑1局被敲2安、送1K

味全龍隊今年選秀第一指名挑進的旅美投手黃暐傑，今天在二軍初登板，面對統一獅隊二軍，先發1局被敲2安打、無失分退場；按照總教練葉君璋日前透露的規畫，他將在二軍兩周後再行評估，是否升上一軍或繼續在二軍調整。

黃暐傑具備大聯盟資歷，也是今年選秀唯一旅外選手，龍隊以探花籤選進，8月初完成合約，今年、明年球季月薪50萬元。

黃暐傑今天在二軍展開出賽，首局先以K掉林子豪開局，林培緯敲出滾地球出局，接著被李丞齡、陳維祥敲出安打，得點圈危機讓許哲晏敲出游擊方向滾地球，傳二壘完成封殺。

黃暐傑以15球完成1局投球，其中10顆好球，被敲2安打、無失分，有1次三振、沒有保送。

葉總日前表示，將先讓黃暐傑在二軍兩個禮拜，除了兩場二軍比賽登板外，也會安排其他比賽，屆時再來評估他的狀況是否直升一軍支援。