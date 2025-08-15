快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

中職／慈妹綠島解放比基尼+高衩泳褲 火辣曲線引近3萬人按讚

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將啦啦隊女神慈妹。截圖自慈妹IG
富邦悍將啦啦隊女神慈妹。截圖自慈妹IG

富邦悍將啦啦隊女神慈妹因可愛臉蛋和性格，擁有大批死忠粉絲支持。昨晚她在IG分享清涼泳裝照，火辣身材讓網友們大飽眼福。

慈妹日前去綠島旅遊，她發文放送8張比基尼美照並寫道，「這裡真的好美，去年也有在人權這邊拍照，個人很愛第七張，你們呢？」

從圖中可見，慈妹穿著胸前打結的細肩帶比基尼，下半身搭配同色高衩三角泳褲，襯托出完美身體曲線，火辣程度爆表，神情陶醉地表情也與美景融為一體。

照片曝光後，已吸引近3萬名網友按讚，紛紛留言表示，「每一張都好美」、「這是可以免費看的嗎」、「太犯規了」、「慈妹超辣」、「人美風景美」。

