聽新聞
0:00 / 0:00
中職／慈妹綠島解放比基尼+高衩泳褲 火辣曲線引近3萬人按讚
富邦悍將啦啦隊女神慈妹因可愛臉蛋和性格，擁有大批死忠粉絲支持。昨晚她在IG分享清涼泳裝照，火辣身材讓網友們大飽眼福。
慈妹日前去綠島旅遊，她發文放送8張比基尼美照並寫道，「這裡真的好美，去年也有在人權這邊拍照，個人很愛第七張，你們呢？」
從圖中可見，慈妹穿著胸前打結的細肩帶比基尼，下半身搭配同色高衩三角泳褲，襯托出完美身體曲線，火辣程度爆表，神情陶醉地表情也與美景融為一體。
照片曝光後，已吸引近3萬名網友按讚，紛紛留言表示，「每一張都好美」、「這是可以免費看的嗎」、「太犯規了」、「慈妹超辣」、「人美風景美」。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言