棒球／台東體中棒球場因颱風受損嚴重 教頭盼外界伸援手

台東體中棒球隊培育許多好手加入職棒、曾擁有讓職棒球員羨慕的訓練環境，颱風楊柳造成訓練場地受損，總教練陳峰岳表示，修繕經費可觀，希望大家可以幫忙，讓東體球員能正常訓練拚成績。

台東體中校內有2座球場，分別為高中棒球場、國中棒球場，另外還有室內打擊區、室內牛棚區，先前中職統一獅隊退役球星高國慶到台東參加訓練營活動，曾到台東體中指導球員，看到台東體中場地難掩羨慕，也提到訓練環境的重要性。

颱風楊柳過境造成台東體中棒球隊訓練場地受損嚴重，室內牛棚區屋頂全毀、室內草皮翻起，高中棒球場全壘打牆軟墊被吹壞、國中棒球場全壘打牆也被吹倒。球員家長自發性在社群轉發球場受損狀況影片，希望可以得到外界關注和援助。

台東體中棒球隊總教練陳峰岳接受中央社記者訪問時表示，好幾年前颱風尼伯特過境就已損壞場地，當時室內打擊場損壞嚴重，室內牛棚則是屋頂角落的部分受損，因為經費有限，只能先修繕室內打擊場，但這幾年陸陸續續颱風來襲，這次颱風楊柳過境後，整個室內牛棚區屋頂都沒了。

陳峰岳表示，在台東舉辦的基層棒球賽事，幾乎都會用到台東體中棒球場的場地，目前受損狀況影響訓練上的安全性，室內牛棚區受損讓可運用的空間變小，也會影響訓練品質。

陳峰岳提到，先前雖有企業提過要幫忙，但最後沒有結果，這次受損狀況嚴重，也希望大家可以幫忙，讓台東體中球員的訓練、比賽不至於受影響，能在安全、有品質的環境中拚成績。

台東體中棒球隊近年在高中棒球聯賽（木棒組）賽事成績穩定維持前8強，今年奪下季軍，今年的王貞治盃拿下亞軍、玉山盃排名第4。今年在中職選秀會上，包括朱盟、陳世展、李育朋、余新喆等人，都是來自台東體中。