中職／分享富藍戈暖心故事 雄鷹二軍投教福永春吾：相信他會回台灣

富邦悍將隊日前註銷洋投富藍戈，效力悍將4年的他12日賽後在新莊球場與球迷感性告別。台鋼雄鷹隊二軍教練福永春吾昨天在社群媒體發文祝福富藍戈，還分享富藍戈的暖心之舉。

現年31歲的福永春吾2020年離開日本職棒，2022年曾加入墨西哥聯盟Generales de Durango隊，認識當時效力該隊的富藍戈。

福永春吾在IG發文分享兩人合照並提到：「2022年我去打墨西哥聯盟，我跟富藍戈在墨西哥的時候，我不會講西班牙語，我第一次去墨西哥，富藍戈一直幫助我英文翻譯和墨西哥的生活，帶我去吃飯喝咖啡，他什麼事都會幫助我。」

福永春吾認為，「雖然我會很難過，但是我覺得我們繼續穿著球衣，繼續打棒球的話，我們一定會再見面，我相信他會回來台灣打棒球，我也會繼續努力，我非常非常尊敬富藍戈！！謝謝。」