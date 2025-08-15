中職／鳥谷敬為悍將開球正巧對戰龍隊 林智勝重逢「夢中人」

富邦悍將隊8月23、24日舉辦「虎道同盟」主題日，邀請阪神人氣OB球星鳥谷敬、秋山拓巳來台，該系列賽交手味全龍隊，林智勝也將因此重逢直到現在做夢都會夢到的人。

鳥谷敬在球員時期曾以13年全勤出賽、連續出賽1939場、游擊手連續出賽398場創下紀錄，因而有「鐵人鳥谷」的封號，生涯18年拿下6座最佳九人游擊手獎、5座金手套，累積2099安打、138轟、830分打點與131次盜壘的成績。

鳥谷敬刻在台灣球迷心底最深的一幕，來自2013年世界棒球經典賽中華隊與日本隊之戰，鳥谷敬9局上、兩出局盜壘成功，成為日本最終可以逆轉勝的其中一個關鍵。林智勝此後多次在訪問時懊惱這個play，包括在年初的引退記者會上都重提此事，自責自己其實可以更早到位，卻沒在鳥谷敬起跑時就進壘，而是等到捕手高志綱接球才移動，導致錯失抓到出局數的機會。

鳥谷敬2014年就曾應李杜軒之邀，在新莊棒球場舉辦棒球教室，偶遇林智勝，當時受訪還原盜壘決定，「有觀察台灣投手的配球和投球動作，判斷是可以盜壘的，當下要拚輸贏，賭在盜壘上，很高興賭贏了。」

林智勝打完今年球季就要引退，8月23、24日也正好是悍將主場過招龍隊的比賽，安排鳥谷敬開球，意外造就林智勝重逢「夢中人」的機緣。