快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／鳥谷敬為悍將開球正巧對戰龍隊 林智勝重逢「夢中人」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林智勝2013年出戰世界棒球經典賽。本報資料照片
林智勝2013年出戰世界棒球經典賽。本報資料照片

富邦悍將隊8月23、24日舉辦「虎道同盟」主題日，邀請阪神人氣OB球星鳥谷敬、秋山拓巳來台，該系列賽交手味全龍隊，林智勝也將因此重逢直到現在做夢都會夢到的人。

鳥谷敬在球員時期曾以13年全勤出賽、連續出賽1939場、游擊手連續出賽398場創下紀錄，因而有「鐵人鳥谷」的封號，生涯18年拿下6座最佳九人游擊手獎、5座金手套，累積2099安打、138轟、830分打點與131次盜壘的成績。

鳥谷敬刻在台灣球迷心底最深的一幕，來自2013年世界棒球經典賽中華隊與日本隊之戰，鳥谷敬9局上、兩出局盜壘成功，成為日本最終可以逆轉勝的其中一個關鍵。林智勝此後多次在訪問時懊惱這個play，包括在年初的引退記者會上都重提此事，自責自己其實可以更早到位，卻沒在鳥谷敬起跑時就進壘，而是等到捕手高志綱接球才移動，導致錯失抓到出局數的機會。

鳥谷敬2014年就曾應李杜軒之邀，在新莊棒球場舉辦棒球教室，偶遇林智勝，當時受訪還原盜壘決定，「有觀察台灣投手的配球和投球動作，判斷是可以盜壘的，當下要拚輸贏，賭在盜壘上，很高興賭贏了。」

林智勝打完今年球季就要引退，8月23、24日也正好是悍將主場過招龍隊的比賽，安排鳥谷敬開球，意外造就林智勝重逢「夢中人」的機緣。

棒球 林智勝 日本隊

延伸閱讀

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9/6大巨蛋開唱

中職／林智勝引退系列賽 首日邀蕭敬騰賽後獻唱致敬

林智勝引退！蕭敬騰官宣9月5日空降台北大巨蛋 致敬台灣棒球傳奇

林智勝美夢成真！張惠妹重返大巨蛋係金A 日期曝光了

相關新聞

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

台北市東園國小少棒隊暌違10年前進美國威廉波特，參加2025世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽。今天首戰對上墨西哥，先發投手林晉擇82英里（約132公里）火球連發，引發多家外國媒體關注。 林

中職／5季MLB資歷右投轉戰獅隊？領隊回應：已鎖定人選

具備5年大聯盟資歷的31歲右投史蒂文斯（Jackson Stephens），今天經由美國媒體披露與勇士隊結束賓主關係，原...

中職／鳥谷敬為悍將開球正巧對戰龍隊 林智勝重逢「夢中人」

富邦悍將隊8月23、24日舉辦「虎道同盟」主題日，邀請阪神人氣OB球星鳥谷敬、秋山拓巳來台，該系列賽交手味全龍隊，林智勝...

中職／分享富藍戈暖心故事 雄鷹二軍投教福永春吾：相信他會回台灣

富邦悍將隊日前註銷洋投富藍戈，效力悍將4年的他12日賽後在新莊球場與球迷感性告別。台鋼雄鷹隊二軍教練福永春吾昨天在社群媒體發文祝福富藍戈，還分享富藍戈的暖心之舉。 現年31歲的福永春吾2020年

日職／309轟重砲中田翔確定退休！曾與陽岱鋼、王柏融、大谷當隊友

現年36歲的日本職棒重砲中田翔確定本季結束後退休，因舊疾腰痛復發，最終決定放下球棒，為18年職業生涯劃下句點。 中田翔來自名校大阪桐蔭高中，很快就在甲子園成名，獲得職業球團關注。2008年他選秀

中職／悍將與阪神首度聯名 鳥谷敬、秋山拓巳登「新莊城堡」開球

富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，要在「新莊城堡」帶來猛虎軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。