中職／悍將與阪神首度聯名 鳥谷敬、秋山拓巳登「新莊城堡」開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，阪神虎隊OB投打球星鳥谷敬、秋山拓巳，以及阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士，將來到悍將主場為悍將開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，阪神虎隊OB投打球星鳥谷敬、秋山拓巳，以及阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士，將來到悍將主場為悍將開球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，要在「新莊城堡」帶來猛虎軍團的強悍、阪神園藝的專業及阪神甲子園球場的熱情，不只有阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」和阪神虎吉祥物ToLucky、Ki-Ta一起來到台灣，阪神虎隊OB投打球星鳥谷敬、秋山拓巳將來到悍將主場為悍將開球。

關西虎的可愛與熱情連續爆擊，阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」將首度來訪悍將城堡，Tigers Girls 不只在24日賽前場外舞台舉辦見面會，更將和Fubon Angels一起進行開場演出，局間將登上環形舞台一同加油，體驗台灣最熱情的應援舞台。阪神虎吉祥物ToLucky也將帶著弟弟Ki-Ta一同來到新莊作客，23日賽前場外舞台將舉辦互動見面會。

富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，阪神虎隊OB投打球星鳥谷敬、秋山拓巳，以及阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士，將來到悍將主場為悍將開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，阪神虎隊OB投打球星鳥谷敬、秋山拓巳，以及阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士，將來到悍將主場為悍將開球。圖／富邦悍將隊提供

阪神虎隊與富邦悍將的首次聯名合作，阪神人氣OB球星鳥谷敬、秋山拓巳來台加持，23日賽前將由鳥谷敬選手為悍將開球，鳥谷敬在球員時期曾以13年全勤出賽、連續出賽1939場、游擊手連續出賽398場創下紀錄，因而有「鐵人鳥谷」的封號，生涯18年拿下6座最佳九人游擊手獎、5座金手套，累積2099安打、138轟、830分打點與131次盜壘的成績，最令台灣球迷印象深刻的，就是鳥谷敬在2013年經典賽台日大戰時，9局上2出局的盜壘成功，成為日本逆轉勝的關鍵，讓此役成為不少台灣球迷最惋惜的一場比賽。

24日賽前則邀請秋山拓巳選手為比賽開球，秋山拓巳效力阪神虎有15年資歷，曾是虎軍重要先發輪值一員，職棒生涯一軍累積49勝，並曾在2017年繳出單季12勝的好表現，優異的控球讓他有「精密機械」之稱。秋山拓巳選手在去年球季引退，今年以阪神OB的身份與鳥谷敬選手一同造訪台灣，兩人除了為比賽開球外，也將合作棒球教室活動，回饋指導台灣小球員棒球技巧。

富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，阪神虎隊OB投打球星鳥谷敬、秋山拓巳，以及阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士，將來到悍將主場為悍將開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，阪神虎隊OB投打球星鳥谷敬、秋山拓巳，以及阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士，將來到悍將主場為悍將開球。圖／富邦悍將隊提供

本次除了與阪神虎隊聯名之外，與阪神甲子園球場及阪神園藝也有密切合作，阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士將來到新莊球場，與負責新莊球場球場維護的富邦運動場館人員進行技術交流，過往只能在甲子園球場看到的「阪神園藝流」整理術，有機會在新莊球場「露一手」。

主題日的闖關活動及美食攤位更是濃濃的關西風，完成闖關「球場整理術、玩轉吉祥物、紋路小偵探、彩帶PK賽、控球虎厲害」其中兩關，就有機會抽中日本空運來台的阪神限量好禮，場外也有滿滿的美食攤位，包括大阪燒、串燒、日式炒麵、章魚燒等經典日式料理。

