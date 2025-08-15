中職／5季MLB資歷右投轉戰獅隊？領隊回應：已鎖定最後人選

具備5年大聯盟資歷的31歲右投史蒂文斯（Jackson Stephens），今天經由美國媒體披露與勇士隊結束賓主關係，原因是即將與中職球隊簽約，而他僅追蹤一隊為統一獅隊。獅隊領隊蘇泰安低調不回應他是否就是新洋投，但證實昨天已將候選洋投從複數位縮小到最後1位，今天將與他針對合約細節進行最後確認。

史蒂文斯生涯分別在紅人、勇士隊升上大聯盟，合計留下5季、83場出賽（5場先發），取得7勝7敗、防禦率4.15。他今年效力勇士3A，出賽22場（4場先發），拿下4勝0敗、防禦率2.57，49局投球被敲35支安打、責失14分，有42次三振、15次保送。

蘇泰安表示，第5位洋投目前已進入合約洽談的最後階段，「原本是好幾位在評估，昨天已經確定最後鎖定人選，今天針對細節做最後確認，看下午之前能不能完成，如果有確定會第一時間對外宣布。」

獅隊目前陣中有4位洋投，包括布雷克、飛力獅、蒙德茲以及新洋投奧德銳（Cam Alldred）。