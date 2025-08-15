威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

台北市東園國小少棒隊暌違10年前進美國威廉波特，參加2025世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽。今天首戰對上墨西哥，先發投手林晉擇82英里（約132公里）火球連發，引發多家外國媒體關注。

林晉擇展現二刀流身手，首局就敲出左外野方向陽春砲，幫助球隊先馳得點。2局上簡子淂敲出帶有1分打點的安打，3局上陳世榮再補上1支二壘安打，取得3：0領先。

林晉擇先發登板更是技驚四座，主投3局狂飆9K，投出2次保送，沒有被敲任何安打，無失分，加上後援投手接力封鎖，終場以3：0完封墨西哥。

第3局林晉擇在用球數已破50球情況下，連飆2顆132公里火球，轉播單位當下也驚呼，根據轉播單位圖卡，這相當於在大聯盟飆107英里（約172公里）。

美國媒體《運動畫刊》撰文提到林晉擇的表現令人印象深刻，ESPN也上傳投球影片，知名棒球網紅「Jomboy Media」在X分享影片，引起網友熱議。