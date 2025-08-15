聽新聞
0:00 / 0:00
日職／309轟重砲中田翔確定退休！曾與陽岱鋼、王柏融、大谷當隊友
現年36歲的日本職棒重砲中田翔確定本季結束後退休，因舊疾腰痛復發，最終決定放下球棒，為18年職業生涯劃下句點。
中田翔來自名校大阪桐蔭高中，很快就在甲子園成名，獲得職業球團關注。2008年他選秀第一指名加盟日本火腿鬥士隊，長年擔任第4棒，與台灣好手陽岱鋼、王柏融、道奇隊巨星大谷翔平、教士隊名投達比修有當過隊友，也是日本國家隊常客。
2021年中田翔陷入大低潮，又被爆出對隊友施暴的醜聞，引發日本球界撻伐，火腿隊後來宣布無限期禁賽，最終決定將他交易至央聯豪門讀賣巨人隊，2024年他轉戰中日龍隊，開始出現嚴重腰痛問題，今年只在一軍出賽25場，敲出2轟，打擊率0.161。
中田翔曾感嘆：「如果我回二軍打，可能會擋住年輕選手機會。練習中感覺過去輕鬆打到看台的力量不再，甚至開始夢到自己在引退儀式上發表感言，逐漸有退休意識不能再給球隊添麻煩。」
中田翔生涯在日職一軍出賽1783場，累積1579安，包含309轟，打擊率0.248，如今他將為這段傳奇又充滿爭議的生涯畫下句點。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言