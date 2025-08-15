日職／309轟重砲中田翔確定退休！曾與陽岱鋼、王柏融、大谷當隊友

現年36歲的日本職棒重砲中田翔確定本季結束後退休，因舊疾腰痛復發，最終決定放下球棒，為18年職業生涯劃下句點。

中田翔來自名校大阪桐蔭高中，很快就在甲子園成名，獲得職業球團關注。2008年他選秀第一指名加盟日本火腿鬥士隊，長年擔任第4棒，與台灣好手陽岱鋼、王柏融、道奇隊巨星大谷翔平、教士隊名投達比修有當過隊友，也是日本國家隊常客。

2021年中田翔陷入大低潮，又被爆出對隊友施暴的醜聞，引發日本球界撻伐，火腿隊後來宣布無限期禁賽，最終決定將他交易至央聯豪門讀賣巨人隊，2024年他轉戰中日龍隊，開始出現嚴重腰痛問題，今年只在一軍出賽25場，敲出2轟，打擊率0.161。

中田翔曾感嘆：「如果我回二軍打，可能會擋住年輕選手機會。練習中感覺過去輕鬆打到看台的力量不再，甚至開始夢到自己在引退儀式上發表感言，逐漸有退休意識不能再給球隊添麻煩。」

中田翔生涯在日職一軍出賽1783場，累積1579安，包含309轟，打擊率0.248，如今他將為這段傳奇又充滿爭議的生涯畫下句點。