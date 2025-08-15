中職／外掛洋投來台灣？美媒曝勇士釋出史蒂文斯 將轉戰中職

據《MLBTR》報導，大聯盟勇士隊釋出31歲右投史蒂芬斯（Jackson Stephens），他即將轉戰中華職棒。

史蒂芬斯2012年選秀會第18輪被紅人隊選進，2017年大聯盟初登板，2018年球季結束後被下放3A，2021年曾轉戰墨西哥聯盟。

2022年史蒂芬斯回歸美職體系，2022到24年都有大聯盟登板紀錄，他生涯共有5年大聯盟資歷，83場出賽中5場先發，累積132.1局送出114次三振，防禦率4.15，每局被上壘率1.42。

史蒂芬斯今年在勇士3A表現不俗，出賽22場有4場先發，4勝0敗，主投49局出現42次三振和15次保送，防禦率僅2.57，每局被上壘率1.02。

不過《MLBTR》報導中未提到史蒂芬斯與哪支球隊簽約。