中職／曾頌恩一棒破蛋！兄弟伏龍穩住下半季第一
中信兄弟打線昨天悶了正規9局，今天面對「天敵」艾璞樂前7局也連吞鴨蛋，直到8局下才由曾頌恩的安打敲破0：0僵局，兄弟最終也以2：0擊敗味全龍隊，與龍隊勝差拉開到1.5場，穩住下半季第一。
兄弟昨天前9局跟龍隊一樣都無法得分，最終以1：4輸球，得分都在突破僵局制的延長賽中，今天兩隊打線在前段一樣冰冷，加上互相有美技守備沒收可能安打，前7局打完又是0：0。
8局下兄弟面對接替投球的李超，岳東華先敲出安打，1出局後岳政華保送擠上得點圈，2出局後曾頌恩敲出右外野安打，終於打回此戰第1分；龍隊換上郭郁政接替，然而王政順敲出內野安打也有1分打點。
2：0領先的兄弟將9局上交給昨天在延長賽丟掉4分的吳俊偉，結果他先用4球就解決郭嚴文、林智勝，接著被郭天信敲出安打，隨後李凱威也敲出游擊方向內野安打，但最後讓今天敲出3支安打的朱育賢敲出滾地球出局。
兄弟先發投手李博登雖然投出來台後代表作，7局無失分，但無關勝敗，勝投落在8局上登板投1局無失分的呂彥青身上。
龍隊先發投手艾璞樂7局無失分無關勝敗，不過帶走一項紀錄，就是對戰中信兄弟跨季連續29局無失分，刷新中信球團史新高，原紀錄為富邦悍將索沙對戰中信兄弟的跨季連續26局無失分（2019到20賽季），兄弟隊史則是2012到13年林英傑的連續30.1局。
