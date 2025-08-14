中職／Trackman有誰用？六隊統一+電子好球帶 一年約千萬

中華職棒聯盟明年能否六隊都啟用Trackman？隨著Trackman廠商來訪成為話題，目前中信兄弟、味全龍與富邦悍將最積極使用，若六支球團全數投入，就有啟用電子好球帶挑戰制度的可能。

中信兄弟在2018年率先引進Trackman系統在台中洲際主場，累積至今的滿滿情蒐數據，搭配今年「進化」追加的Trajekt Arc智慧發球機，更能輔佐加持，增加球員訓練效率。

富邦悍將隊也在2018年開始使用Trackman，但中間因為疫情、維修等因素中斷，後續也曾與灼見運動數據合作，到今年球季又重新啟用Trackman。

味全龍隊在2019年重返中職舞台後，就在斗六基地、天母主場架設起Trackman，跟緊科學化訓練的腳步，今年開始更在台北大巨蛋也追加Trackman，成為中職唯一一支在三座球場都有架設Trackman的球隊。

大巨蛋雖然開放各隊租借場地，但由於僅有龍隊架設Trackman，今年明星賽就是由聯盟與龍隊合作，呈現相關數據，龍隊與聯盟在例行賽中也有數據上的回饋、交流。

統一獅隊雖然也有使用Trackman，但為可攜式系統，主要提供訓練時使用；台鋼雄鷹、樂天桃猿隊目前仍在觀望，同時瞭解使用費用，對於是否採用這套系統，兩支球團也有各自不同的評估。

據了解，Trackman系統採取租用制，一年使用費約在台幣150萬元左右，根據不同方案可以另有折扣，對球隊來說雖是一筆支出，但有球團人士認為，這樣的價格跟能夠獲得的數據相比，CP值已經很高。

另外，擁有數據後還需要讓選手、教練能理解，隨之而來是後勤團隊的擴編，部分聯盟球隊是與野球革命團隊合作，協助將數據轉換成有意義的資訊。

中職如果六隊都同樣採用Trackman，對球迷來說，或許未來觀看比賽也有投球轉速、全壘打飛行距離等官方數據可參考，聯盟也將針對使用Trackman的球隊在初期提供補助。

六隊若統一規格，中職才有機會採取電子好球帶的挑戰制度，不過此功能需額外加購，保守以六隊各一套Trackman加上電子好球帶，據了解合計約要1000萬元。

Trackman是搭載軍用雷達為基礎的彈道追蹤系統，可以追蹤並記錄運動球體軌跡，針對投手投出、打者擊出的球，測量其回轉數、角度、方位和飛行距離，為球隊、球迷和轉播單位提供深入的數據分析。