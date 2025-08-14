中職／兄弟註銷德保拉 留二軍復健沒有搭機離台

在經過教練團與球團多方考量決議下，中信兄弟球團今天宣布預計15日註銷洋投德保拉（José De Paula），改登錄洋投柯威士（William Cuevas）以增加團隊投手戰力，不過對於外傳的德保拉已經搭機離台，兄弟球團也指出德保拉將繼續在二軍基地復健。

德保拉於6月4日客場出戰樂天桃猿隊的賽事中，因手臂出現不適狀況退場休息，教練團也以保護選手考量基準下，讓德保拉下二軍復健調整，在復健過程中，德保拉仍因手部反覆出現不適狀況，需不定時調整復健訓練與積極往返醫院檢查。

兄弟教練團多方考量決議下，決定在洋將戰力布局註銷洋投德保拉，登錄洋投柯威士以增加團隊投手戰力。

中信兄弟球團也與德保拉完成復健協議，今年將與勝騎士一同在二軍持續復健與調整，期許德保拉明年能夠強勢回歸，持續披上黃袍與兄弟們並肩奮戰，同時為在中華職棒的個人紀錄持續努力推進，祝福德保拉早日康復。