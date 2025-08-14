快訊

中職／樂接羅技年度代言人 李珠珢直呼：想馬上回家打遊戲

聯合報／ 實習記者吳妤潔／台北即時報導
富邦「AI女神」李珠珢接下電腦產品年度代言人，以一身「商務甜心」穿搭在記者會亮相，吸引大批粉絲聚集。記者會結束後也擔任一日店長，轉換為「電競妖精」跟粉絲近距離互動，受訪時表示想趕快回家玩遊戲。記者曾吉松／攝影
富邦「AI女神」李珠珢驚喜接下羅技Logitech與Logitech G雙品牌年度代言人，今天（14日）以一身「商務甜心」穿搭在記者會亮相，吸引大批粉絲聚集。記者會結束後也擔任一日店長，轉換為「電競妖精」跟粉絲近距離互動，寵粉滿點。

羅技台港澳總經理施前江分享，李珠珢能動能靜、多變的女神形象，完美符合羅技近年開創的商務及遊戲產品線，期待之後和李珠珢的更多合作。

李珠珢透露，自己本身就是羅技鐵粉，也很喜歡玩電腦遊戲，在拍攝代言廣告時更不小心本色出演，「原本說好要演戲，但拍攝當下自己提議，想邊玩電腦遊戲邊拍，結果不小心玩得很認真。」

富邦「AI女神」李珠珢。記者曾吉松／攝影
真實反應受到粉絲好評，甚至有粉絲敲碗李珠珢開直播玩遊戲，愛打LOL的李珠珢也興奮表示，很想馬上回家用羅技送他的電競產品打電動。

李珠珢大讚羅技的產品用起來比他牌舒適，尤其拍攝廣告時試用了各種滑鼠，其中直立式滑鼠也是用過最舒服握起來最舒適，自己也會戴著羅技耳機聽中文歌學習中文。

富邦「AI女神」李珠珢。記者曾吉松／攝影
記者會上，李珠珢更拿起「珠珠's pick」MX Anywhere 3無線行動滑鼠、Logitech MX Keys Mini無線鍵盤和Logitech G電競鍵盤滑鼠「可愛四連拍」，被主持人稱讚可愛時。李珠珢也忍不住害羞遮臉說：「Logitech G的粉色鍵盤非常好看。」

連續幾天上工擔任一日店長，今天晚上也有練舞行程，為15到17日富邦悍將隊在大巨蛋的比賽應援準備，李珠珢感性表示這一切是「為了看到粉絲」，不會覺得辛苦。

