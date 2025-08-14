中職／李珠珢條款？富邦悍將成首支祭出大巨蛋不收禮球團

富邦悍將隊今天發布公告，因安全性及大巨蛋場地限制，悍將全體成員將婉謝球迷比賽中送禮物，成為首支祭出大巨蛋不收禮的球團。

悍將公告寫道，「因應安全性考量及台北大巨蛋場域限制，同時避免影響球迷觀賽權益。富邦悍將官方應援團全體成員（含團長、吉祥物、Fubon Angels）婉謝比賽進行中於球場內收受任何禮物，造成不便敬請見諒。」

有球迷認為這是為了韓籍啦啦隊女神李珠珢設定的新條款，但據「三立新聞網」報導，會有這項最新規定是因為部分粉絲在大巨蛋贈送禮物，喊完名字之後用丟的、或是在送禮後會希望啦啦隊啦員拿禮物合影，部分送禮者會因為想拍女孩和禮物的合影照任意更換座位或佔據通道，影響其他球迷的觀賽權益。為避免類似紛爭再發生，所以直接設立不收禮的新規定。

不過李珠珢8月在新莊球場沒有排班，粉絲可能要等到9月才能球場送禮給她，李珠珢上一次在新莊球場跳啦啦隊是6月17日。