中職／李多慧朝聖熱氣球嘉年華 露小蠻腰水手服合影哆啦A夢引網友暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧穿水手服與哆啦A夢合影。截圖自李多慧IG
李多慧穿水手服與哆啦A夢合影。截圖自李多慧IG

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前到台東朝聖熱氣球嘉年華，被許多路人說「長得好像李多慧」。她也在社群平台發文分享與哆啦A夢的合照，模樣相當可愛。

2025台灣國際熱氣球嘉年華7月5日至8月21日在台東鹿野高台舉辦，李多慧第一次體驗搭熱氣球。她在IG分享與哆啦A夢合影的美照，綁雙馬尾還穿水手服，彷彿回到學生時代，看起來青澀又可愛。

李多慧提到，「上次去台東玩，大家都說我長得好像李多慧，但真的是我本人啦！在台東還遇到超多可愛的哆啦A夢，好像回到小時候。藍藍的天空、暖暖的風真的好棒，像是走進一幅可愛又療癒的夏日插畫。喜歡台東的陽光，也謝謝大家的熱情。」

網友們紛紛在留言區示愛，「多慧公主！比起哆啦A夢我更喜歡你」、「可愛的多慧搭配小叮噹，可愛+可愛啊」、「靜香哪有多慧香」、「太犯規了！多慧學妹」、「雙馬尾真是不得了，大雄會愛上你，多啦A夢也會保護妳」。

啦啦隊 李多慧 哆啦A夢

