中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9/6大巨蛋開唱

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張惠妹為林智勝引退賽獻唱。圖／味全龍隊提供
味全龍「大師兄」林智勝將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉辦引退系列賽，球團以「31CONIC」為核心，規畫「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主題，邀請全台球迷進場，其中6日賽後更邀請到「原住民天后」張惠妹登台獻唱。

味全龍球團今日（14日）正式宣布，9月6日賽後，特別邀請張惠妹獻唱，以磅礡嗓音與舞台能量，為林智勝的引退系列賽注入最動人的音樂篇章，讓這場引退儀式成為棒球與音樂最閃耀的交會。

這場跨界合作不僅是體育及娛樂盛事，更承載深厚的公益信念。林智勝多年來透過「關懷盃」及贈送球具，持續支持偏鄉原住民棒球發展；張惠妹自2020年起，每年捐贈千隻手套給原住民小球員，兩人共同守護同一片土地的熱情與行動，讓這次合作不僅是表演，更象徵「精神交棒」。

林智勝表示：「阿妹和我一樣，我們都在做公益、幫助原住民孩子，我們都相信小朋友才是棒球的未來。能邀請她在最後系列賽同台，是我的榮幸。」

張惠妹則說：「智勝不只是球場上的強者，更是許多小朋友的榜樣。能在他的引退系列賽獻唱，是我最深刻的祝福。」

9/6球迷將見證跨界能量的顛峰！味全龍邀請大家，一同進場見證大師兄的傳奇最後一擊，以音樂與掌聲，共同書寫這段歷史。林智勝引退系列賽門票熱賣中，立即至味全龍售票網購票！

