MLB／第2局強亂流…鄧愷威1.2局狂失7分 教士登上國西第一

巨人隊台灣投手鄧愷威生涯第二次先發在第2局遇到強烈亂流，最終僅投1.2局就丟掉7分（6分自責分），而巨人隊也以1：11敗給教士隊，鄧愷威吞下本季第2敗。

鄧愷威今天雖然開賽就對塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出保送，但成功讓「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez）敲出雙殺，接著讓馬恰多（Manny Machado）敲出滾地球，形成另類三上三下。

然而第2局鄧愷威卻在1出局後出現2次保送中間夾著1支安打，滿壘情況下被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出中間方向飛球，眼見有機會形成雙殺，但球剛好打到二壘壘包彈到外野，反而形成2分打點的安打。

鄧愷威的危機還沒解除，接著又投出保送再次形成滿壘，再次對上塔提斯被敲出安打丟掉2分，阿拉斯高飛犧牲打失1分，馬恰多的二壘安打加上左外野手拉莫斯（Heliot Ramos）回傳失誤，又掉1分。

巨人隊此時決定將鄧愷威換下，接手的畢文斯（Spencer Bivens）也被敲出安打，隨後捕手貝利（Patrick Bailey）發生捕逸，丟掉此局的第7分，也算在鄧愷威帳上。

鄧愷威今天1.2局被敲4支安打另有4次四壞保送，沒有三振，丟掉7分有6分責失，賽後防禦率上升到9.90，投53球中有32顆好球，最快球速94.4哩（約151.9公里），其中16顆伸卡球、15顆橫掃球、9顆四縫線速球、7顆變速球、6顆曲球。

教士隊贏球後，近17場比賽贏下了14場，暫時獨居國聯西區第一，會不會被追平要看稍後道奇隊比賽結果。