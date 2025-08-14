聽新聞
帶寵物看球賽 樂天棒球場闢專區
桃園市政府推廣寵物友善，全市目前有28座寵物公園，今年也和職棒樂天桃猿合作，在樂天棒球場打造能帶中小型犬入場觀賽的寵物友善專區，場邊還有讓毛小孩自由跑跳的樂園，22日將啟用。近期將公布票價，球團也將推出優惠方案，歡迎球迷帶毛小孩同樂。
農業局長陳冠義說，國人飼養犬貓比例越來越高，有些民眾支持棒球，會帶比較小型犬一起進場加油，但寵物容易因燈光、音效等外來因素躁動不安，吠叫或竄動可能影響其他球迷觀賽。樂天桃猿去年球季結束就向市府提議合作，規畫適合帶毛小孩看球的空間，倡導寵物友善。
樂天桃猿釋出三壘方向外野部分看台做為毛小孩專區，飼主可以安心在此與毛小孩共同看球，三壘方向內外野看台之間的空間也改做寵物樂園，飼主與毛小孩在換場時間可以在這裡跑跳玩耍。
多名議員不分黨派包括凌濤、張碩芳、黃瓊慧等人都支持市府推廣寵物友善概念。凌濤表示，希望非比賽時間也能開放空間給民眾使用，球隊也從善如流，專區在球賽期間僅供購票入場球迷使用，非比賽日則會開放部分區域給一般民眾與寵物休憩。
張碩芳也肯定球場建置寵物專區「有顧到所有人的需求」，但賽事有時是在炎熱天氣開打，毛小孩可能會受不了高溫而中暑，建議多提供水源或灑水設施，幫毛小孩降溫。
