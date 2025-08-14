聽新聞
0:00 / 0:00

帶寵物看球賽 樂天棒球場闢專區

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府與職棒樂天桃猿合作推寵物專區，讓球迷能一邊看球、一邊陪毛小孩玩。圖／桃園市農業局提供
桃園市政府與職棒樂天桃猿合作推寵物專區，讓球迷能一邊看球、一邊陪毛小孩玩。圖／桃園市農業局提供

桃園市政府推廣寵物友善，全市目前有28座寵物公園，今年也和職棒樂天桃猿合作，在樂天棒球場打造能帶中小型犬入場觀賽的寵物友善專區，場邊還有讓毛小孩自由跑跳的樂園，22日將啟用。近期將公布票價，球團也將推出優惠方案，歡迎球迷帶毛小孩同樂。

農業局長陳冠義說，國人飼養犬貓比例越來越高，有些民眾支持棒球，會帶比較小型犬一起進場加油，但寵物容易因燈光、音效等外來因素躁動不安，吠叫或竄動可能影響其他球迷觀賽。樂天桃猿去年球季結束就向市府提議合作，規畫適合帶毛小孩看球的空間，倡導寵物友善。

樂天桃猿釋出三壘方向外野部分看台做為毛小孩專區，飼主可以安心在此與毛小孩共同看球，三壘方向內外野看台之間的空間也改做寵物樂園，飼主與毛小孩在換場時間可以在這裡跑跳玩耍。

多名議員不分黨派包括凌濤、張碩芳、黃瓊慧等人都支持市府推廣寵物友善概念。凌濤表示，希望非比賽時間也能開放空間給民眾使用，球隊也從善如流，專區在球賽期間僅供購票入場球迷使用，非比賽日則會開放部分區域給一般民眾與寵物休憩。

張碩芳也肯定球場建置寵物專區「有顧到所有人的需求」，但賽事有時是在炎熱天氣開打，毛小孩可能會受不了高溫而中暑，建議多提供水源或灑水設施，幫毛小孩降溫。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

延伸閱讀

中職／帶毛小孩看職棒不是夢 樂天桃猿寵物專區22日啟用

經濟部報告嚴重失真！關稅衝擊遠超預估 凌濤：中小企業「欲哭無目屎」

質疑郭智輝「賣台部長」 凌濤：關稅對策要等經濟崩盤才公開？

賴清德續挺823罷免 凌濤指「內外交迫」：剛愎性格一覽無遺

相關新聞

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

「金鏞連線」陳鏞基、胡金龍同隊後首次同場開轟，幫助統一獅隊今晚以5：1擊敗富邦悍將隊締造3連勝，苦吞5連敗的悍將則是追平...

中職／龍隊延長賽雙轟擊敗兄弟 羅戈9局無失分吞史上首見悲情紀錄

味全龍隊靠著劉基鴻、郭天信在延長賽敲出的兩發兩分砲，以4：1擊敗中信兄弟隊，兄弟先發投手羅戈9局無失分的演出做了白工，更...

中職／李東洺先發0.1局失7分下二軍 自責對隊友很抱歉

中職富邦悍將投手李東洺昨天先發僅投0.1局失7分，今天被球隊下放二軍休息，他直言對隊友很抱歉，晚上回去睡不好也吃不下，以...

中職／陳金鋒坦言割捨富藍戈困難 李東洺直呼不捨

中職富邦悍將決定割捨富藍戈，他昨天到新莊球場道別不捨落淚，悍將總教練陳金鋒今天坦言，做這個決定很困難、考慮了很久，投手李...

影／李珠珢擔任101觀景台一日店長 頭戴瓶蓋萌樣粉絲搶拍

Fubon Angels人氣韓籍啦啦隊員「珠珠寶貝」李珠珢今天在台北101觀景台擔任一日店長，雖然台北市受到楊柳颱風影響...

帶寵物看球賽 樂天棒球場闢專區

桃園市政府推廣寵物友善，全市目前有28座寵物公園，今年也和職棒樂天桃猿合作，在樂天棒球場打造能帶中小型犬入場觀賽的寵物友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。