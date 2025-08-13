快訊

中職／陳克羿對雄鷹、本季首勝都入帳 古久保讚：投得漂亮

聯合報／ 實習記者吳妤潔／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手陳克羿主投5局失2分奪下勝投。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手陳克羿主投5局失2分奪下勝投。記者季相儒／攝影

樂天桃猿在大巨蛋二度交戰台鋼雄鷹，由陳克羿擔綱先發，雄鷹則推出江承諺，上演本土投手先發對決，桃猿靠著林泓育一支關鍵全壘打以3：2險勝，下半季排名與雄鷹並列第三，陳克羿也終於達成本季第一次勝投。

1局上，台鋼先有曾子祐打出內野安打，再有吳念庭選到四壞球保送，曾子祐強迫進壘站上得點圈。魔鷹內野滾地球雖遭到刺殺，但將壘包推進送回曾子祐，台鋼先馳得點拿下開局1分。

4局下，林立率先擊出一壘安打再成功盜上二壘，林智平則以四壞球保送上到一壘。四棒林泓育延續攻勢敲出三分砲，讓樂天逆轉戰局。

6局上，陳克羿面對吳念庭投出本場第二次保送，魔鷹則擊出右外野滾地球站上一壘。樂天雖換上莊昕諺試圖守分，仍讓張肇元以犧牲短打推進壘包，王柏融順勢敲出反方向飛球，用高飛犧牲打讓三壘的吳念庭安全回壘，兩隊比分縮減到一分差距。但台鋼在七、八局接連遭到三上三下，無法延續氣勢，最終2：3輸給樂天。

靠著隊友守備支援加上打線攻勢，成功克服雄鷹心魔迎來本季首勝，陳克羿認為，每年都是到了這個時候才首勝很可惜，之前會因為想很多綁手綁腳而無法展現實力，今天是一局一局修正才投得越來越好。

陳克羿今天是本季第4場先發，前3戰吞下1敗，防禦率3.21，過去生涯對戰台鋼全數敗投，防禦率高達7.20，今天碰上台鋼投5局退場，總計被敲出4支安打，出現2次保送、1次觸身球，失掉2分自責分。

總教練古久保健二也稱讚陳克羿今天「投得漂亮」，雖然一開始比較慎重，保送偏多，但第2局狀況回穩，會主動進攻好球帶並用不同球種解決打者，4局上投出三上三下後，球隊守備、打擊節奏互相串聯，帶動下半局攻勢，得以力退雄鷹。

樂天桃猿隊先發投手陳克羿。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手陳克羿。記者季相儒／攝影

陳克羿 樂天桃猿 台鋼雄鷹

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

「金鏞連線」陳鏞基、胡金龍同隊後首次同場開轟，幫助統一獅隊今晚以5：1擊敗富邦悍將隊締造3連勝，苦吞5連敗的悍將則是追平...

中職／龍隊延長賽雙轟擊敗兄弟 羅戈9局無失分吞史上首見悲情紀錄

味全龍隊靠著劉基鴻、郭天信在延長賽敲出的兩發兩分砲，以4：1擊敗中信兄弟隊，兄弟先發投手羅戈9局無失分的演出做了白工，更...

中職／李東洺先發0.1局失7分下二軍 自責對隊友很抱歉

中職富邦悍將投手李東洺昨天先發僅投0.1局失7分，今天被球隊下放二軍休息，他直言對隊友很抱歉，晚上回去睡不好也吃不下，以...

中職／陳金鋒坦言割捨富藍戈困難 李東洺直呼不捨

中職富邦悍將決定割捨富藍戈，他昨天到新莊球場道別不捨落淚，悍將總教練陳金鋒今天坦言，做這個決定很困難、考慮了很久，投手李...

影／李珠珢擔任101觀景台一日店長 頭戴瓶蓋萌樣粉絲搶拍

Fubon Angels人氣韓籍啦啦隊員「珠珠寶貝」李珠珢今天在台北101觀景台擔任一日店長，雖然台北市受到楊柳颱風影響...

中職／陳克羿對雄鷹、本季首勝都入帳 古久保讚：投得漂亮

樂天桃猿在大巨蛋二度交戰台鋼雄鷹，由陳克羿擔綱先發，雄鷹則推出江承諺，上演本土投手先發對決，桃猿靠著林泓育一支關鍵全壘打...

