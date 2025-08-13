中職／陳克羿對雄鷹、本季首勝都入帳 古久保讚：投得漂亮

樂天桃猿在大巨蛋二度交戰台鋼雄鷹，由陳克羿擔綱先發，雄鷹則推出江承諺，上演本土投手先發對決，桃猿靠著林泓育一支關鍵全壘打以3：2險勝，下半季排名與雄鷹並列第三，陳克羿也終於達成本季第一次勝投。

1局上，台鋼先有曾子祐打出內野安打，再有吳念庭選到四壞球保送，曾子祐強迫進壘站上得點圈。魔鷹內野滾地球雖遭到刺殺，但將壘包推進送回曾子祐，台鋼先馳得點拿下開局1分。

4局下，林立率先擊出一壘安打再成功盜上二壘，林智平則以四壞球保送上到一壘。四棒林泓育延續攻勢敲出三分砲，讓樂天逆轉戰局。

6局上，陳克羿面對吳念庭投出本場第二次保送，魔鷹則擊出右外野滾地球站上一壘。樂天雖換上莊昕諺試圖守分，仍讓張肇元以犧牲短打推進壘包，王柏融順勢敲出反方向飛球，用高飛犧牲打讓三壘的吳念庭安全回壘，兩隊比分縮減到一分差距。但台鋼在七、八局接連遭到三上三下，無法延續氣勢，最終2：3輸給樂天。

靠著隊友守備支援加上打線攻勢，成功克服雄鷹心魔迎來本季首勝，陳克羿認為，每年都是到了這個時候才首勝很可惜，之前會因為想很多綁手綁腳而無法展現實力，今天是一局一局修正才投得越來越好。

陳克羿今天是本季第4場先發，前3戰吞下1敗，防禦率3.21，過去生涯對戰台鋼全數敗投，防禦率高達7.20，今天碰上台鋼投5局退場，總計被敲出4支安打，出現2次保送、1次觸身球，失掉2分自責分。