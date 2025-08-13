中職／哽咽呼喊球迷「不要放棄」 林泓育坦言心情複雜

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林泓育在賽後接受MVP訪問時哽咽。記者季相儒／攝影
林泓育在賽後接受MVP訪問時哽咽。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天靠著林泓育的一發關鍵三分砲，以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，獲選單場MVP的林泓育賽後站上頒獎台時，哽咽向球迷喊話，「不要放棄我們。」

4局下面對1分落後，林泓育在無人出局、一二壘有人時，在台北大巨蛋扛出一發中間方向的全壘打，他坦言，當下只覺得是比較好的強擊球，「昨天比賽有討論，魔鷹那兩球在室外球場有機會過，後來我下來，隊友也跟我說『差一點就沒過了』。」

林泓育自認近況不算太好，因此當下雖然有好的機會，但只希望能夠推進隊友，沒有刻意追求全壘打，「不要浪費出局數，創造更多得分機會。」

在單場MVP的頒獎舞台上，林泓育拿著麥克風對球迷說：「選手都是很努力打每一場比賽，今天可以走到這，希望你們繼續支持我們，不要放棄我們，謝謝！」

談到頒獎台上的哽咽發言，林泓育透露，自己內心有些複雜，「我不知道該不該說，但想一想，可能大家對我們球隊有一些想法，我只是很單純地希望大家繼續支持我們。」

近期球隊與球員狀況並不理想，林泓育也因此更想呼籲球迷不要因為一時情況就放棄支持，「不管是一軍還是二軍，大家都很辛苦，我們還是一樣，有機會上場就全心全力去拚。」

有著烘焙興趣的林泓育近期也沒漏掉月餅出貨的「副業」，他笑說：「還是要吧，該做的還是要做。」而已經被球迷訂購一空，後是否有開轟追加製作的慶祝活動？林泓育也說：「打球還是本業，沒有，就做能力範圍內的，歹勢讓大家等了。」

終場樂天桃猿隊以3：2擊敗台鋼雄鷹隊。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿隊以3：2擊敗台鋼雄鷹隊。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿隊以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，隊長林立（右二）賽後與隊友談話。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿隊以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，隊長林立（右二）賽後與隊友談話。記者季相儒／攝影

