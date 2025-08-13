中職／龍隊延長賽雙轟擊敗兄弟 羅戈9局無失分吞史上首見悲情紀錄

味全龍隊靠著劉基鴻、郭天信在延長賽敲出的兩發兩分砲，以4：1擊敗中信兄弟隊，兄弟先發投手羅戈9局無失分的演出做了白工，更締造中職史上首見的悲情紀錄。

兩隊今天上演投手戰，龍隊先發投手龍聖暌違1個月回歸一軍，以80球投完6局僅被敲2安打，沒有失分。

羅戈的表現更猛，前5局僅被敲出1支安打，一路投完9局都沒有失分，且僅用了95球，被敲4支安打另有6次三振，然而兩隊都沒得分下必須進入延長賽，羅戈無緣締造9局完封。

過去中職至少投9局且用球數在99球以內無失分退場的投手共有60人次，全數都拿下勝投，羅戈成為史上第一位90球以內、投滿9局無失分卻沒能奪勝的投手。

突破僵局制下，兄弟終結者吳俊偉先被劉基鴻轟出兩分砲，2出局一壘有人時又被郭天信扛出全壘打，而兄弟在10局下僅靠著高宇杰、王政順兩支安打添得1分，陳禹勳另外3個出局數都用三振抓下。