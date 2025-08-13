中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

「金鏞連線」陳鏞基、胡金龍同隊後首次同場開轟，幫助統一獅隊今晚以5：1擊敗富邦悍將隊締造3連勝，苦吞5連敗的悍將則是追平球團史8月的最長連敗。

陳鏞基在1局上用一發兩分砲棒打力亞士幫助獅隊先馳得點，4局上林佳緯的安打追加1分後，6局上胡金龍也敲出兩分砲、個人近兩年首轟，同樣攻克力亞士，將領先擴大為5：0。

胡金龍是在2022年轉戰獅隊後才與陳鏞基攜手，兩人先前在中職曾經兩度同場開轟，前一次已是2015年10月7日的統一獅與義大犀牛隊之戰，另一次是2014年8月9日，今天是兩人第一次同隊同場開轟，而今年球季結束後胡金龍就要宣告引退。

陳鏞基這一轟則是他本季第4轟，效力獅隊的第135轟，刷新隊史最多轟紀錄，原紀錄為高國慶的134轟。

獅隊新秀投手周彥農生涯第二次先發有別於前一場4局失3分，今天面對悍將4局無失分，被敲2支安打另有4次四壞，接手的胡智爲則投了3局，只在6局下2出局後被范國宸、張進德連續敲安丟掉1分。