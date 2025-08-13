聽新聞
中職／林泓育三分砲逆轉 猿隊追平雄鷹並列第三
台鋼雄鷹與樂天桃猿隊的中段班之爭兩隊都推出本土投手，江承諺雖然繳出6局的優質先發，然而林泓育的一發三分砲將他打成敗投，猿隊最終也以3：2拿下勝利，兩隊同以五成勝率並列下半季第三名。
雄鷹在1局上靠著曾子祐內野安打、吳念庭保送後，雙雙靠著暴投進占二、三壘，魔鷹敲出滾地推進先馳得點。
然而猿隊在4局下只用3個打席就逆轉，開局林立安打盜壘、林智平保送上壘，隨後林泓育一棒敲出中外野全壘打，用三分彈逆轉比數。
6局上雄鷹則是吳念庭保送、魔鷹安打讓猿隊換下先發投手陳克羿，只不過張肇元犧牲推進、王柏融高飛犧牲打，追近到1分差。
陳克羿留下先發5局被敲4支安打、失2分的成績，另有2次三振、2次四壞、1次觸身球，接手的莊昕諺、蘇俊璋、賴胤豪、陳冠宇各投1局無失分；而江承諺多投1局，6局被敲5支安打、失3分，另有2次三振、1次四壞。
