中職／李珠珢化身台北101店長綻放甜蜜光線 力推機器人特展
七夕情人節將近，高空浪漫持續發燒！韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢今日首度登上台北101觀景台，化身382公尺高空的「一日店長」，大推台北101觀景台為最佳約會勝地，更與粉絲甜蜜互動，現場尖叫聲、快門聲此起彼落。
李珠珢換上自己親選的台北101觀景台「店長推薦最愛限定禮包組」服飾，黑色飛行外套、塔尖灰色POLO衫與塔尖黑色棒球帽，一現身便展現親民形象，以中文向粉絲打招呼，並笑稱：「這些都是我精選的最愛禮品，穿起來很有型，也很適合在觀景台打卡！」
限量125組的李珠珢店長推薦禮包組十分超值，包含台北101塔尖黑色棒球帽、灰色塔尖POLO衫、黑色飛行外套、復刻經典台北101悠遊卡-馬賽克花火、限定李珠珢一日店長小卡等，以及粉絲最期待的「互動體驗券」，可與李珠珢簽名、比心、合影互動不間斷。
禮包在8月7日開賣當天即被秒殺，不少粉絲直呼「搶到就是今年七夕最甜的禮物」，即使未搶到禮包組，購買一般門票的旅客及粉絲仍可欣賞活動，共睹一日店長風采魅力。
活動中，李珠珢大讚台北101觀景台是「最浪漫的約會景點」，特別推薦「雲中星月」打卡區、台北101霓虹燈牆區及最新的「幻丘洞森」等浪漫佈置，同時還有期間限定、趣味十足的「超級機器人傳奇特展」。
在台北101觀景台讓人不只可遠眺台北高空山巒及城市景致，還有豐富策展佈置及午茶餐飲可享用，夜晚更能沉浸在燈火與星空交織的動人氛圍中，適合情侶一起登高共創美好回憶。
台北101觀景台七夕期間推出的雙人同遊GOGOGO套票活動也持續熱賣中（即日起至9月30日止），兩人同行只需台幣999元（原價1200猿），即可登高共享360度城市天際線與浪漫秘境花園。
