中職／雄鷹如何茁壯？洪總化身嚴父提出「石頭論」

台鋼雄鷹隊第三年、一軍第二年就在今年打出不俗成績，總教練洪一中心中有滿意但不能滿足，化身嚴父希望子弟兵持續進步，秉持的是一個信念「不要讓人家覺得中華職棒水準很差」。

雖然雄鷹目前下半季、全年戰績都排名第三，但洪總也指出，雄鷹目前吃虧在板凳深度，球員幾乎不太能替換，雖然選手會累，但新人上去無論打擊、守備的落差還是很大。

洪總心中覺得球員打到這樣成績已經不錯，但不能因此滿足，自己還是會去罵，「他們的棒球路還很長，我希望他們有好的觀念，當然我急性子，有時候會比較反應激烈，但出發點是要讓這個球隊弄好，讓下個帶隊的人好帶。」

洪總解釋，球員防守時難免還是有些失誤會讓觀眾感到疑惑，「對我來說，職業球員怎麼會有這樣比業餘還業餘的失誤，我會受不了。」外界看到的「懲罰性調度」也基於此。

洪總說：「我們也有很多好球員，但沒那麼平均，我們就是盡量去訓練。老實講，輸贏我沒有以前那麼在意，我希望一般球迷、台灣觀眾，或是日本人、韓國人肯定台灣職棒實力。」當這樣的風景出現，洪總身為棒球人也能夠與有榮焉。

帶領年輕人要逐漸轉變成成熟球隊，洪一中坦言，自己常提醒球員，在台灣沒有「寶石」，有的只是「好一點的石頭跟普通的石頭」，真的「寶石」像是孫易磊、鄧愷威都去日本、美國了。

洪總認為，加入中職的年輕球員都需要加工才能發光發熱，「想要很舒服投球就能領高薪，世界上有這麼好的事？」也因此洪總鼓勵球員要勇於接受挑戰，從淬煉中才能成長。