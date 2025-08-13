中職／「抗議是總教練責任」洪總談與裁判互動醍醐味

台鋼雄鷹隊昨天首局在陳晨威的盜壘場景啟用重播輔助判決成功改判，樂天桃猿隊教頭古久保健二認為有封壘疑慮，雄鷹總教練洪一中認為抗議本來就是總教練的工作，不過針對封壘的判斷其實難以白紙黑字定義，就交給裁判認定。

中職封壘與否的判決常常引起總教練上場抗議，昨天是古久保健二認為對方有阻擋，雖然守備方並非故意，但也希望裁判有更精準的判斷。

過去壘包阻殺的定義也多次放到總教練會議上討論，但難以有完整的規範，洪一中就指出，棒球規則中，難免有些條文要給裁判自由心證的空間，「如果無法白紙黑字，就放給裁判去判。」

無論內容是否與封壘有關，洪總自己也常常上場抗議，不過洪總解釋：「抗議是總教練的責任。」洪總認為判決是裁判的責任跟權利。

「失利的一方當然要抗議。」洪總說：「我也常跟裁判講，不要因為總教練抗議就覺得怎樣，我上去爭得面紅耳赤，下來其實就沒事。」這樣與裁判互動的過程，洪總認為也是棒球比賽的醍醐味之一。