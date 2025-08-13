快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

中職／那瑪夏首度牛棚最快下周二軍亮相 來台前也認識福來喜

聯合報／ 實習記者吳妤潔／台北即時報導
台鋼雄鷹隊洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）今天到牛棚練投。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）今天到牛棚練投。圖／台鋼雄鷹隊提供

中職台鋼雄鷹今（13）日在大巨蛋交戰樂天桃猿，本月5號剛加入台鋼的洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）今天也隨隊進入牛棚練投，最快下周就能夠在二軍出賽。

那瑪夏表示，第一次在台灣牛棚丟球的感覺不錯，目前將自己調整在幾天內就可以上場的狀態，預計最快下週能夠在二軍出賽。談到對台灣打者的了解，那馬夏指出自己更優先專注在自身的投球內容上。

至於來台打球的契機，那瑪夏表示，在跟球探接觸並與教練和家人討論後受到支持，也有請教墨西哥當地曾在台灣效力的選手有關台灣球風和行事風格等的問題，而過去來過台灣的洋將中，那瑪夏也認識前中信兄弟捕手福來喜。

來到台鋼不到一週，那瑪夏分享跟隊友之間多通過翻譯和肢體語言交流，但隊友都會主動聊天，整體還算融入。

那瑪夏過去在大聯盟生涯總計出賽121場，其中先發60場，拿下17勝24敗，防禦率4.63，這是首度來到亞洲打球，更特別的是中文譯名結合高雄地名，當知道樂天桃猿林子偉故鄉就在那瑪夏時，那瑪夏也感覺很有趣。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

牛棚 樂天桃猿 台鋼雄鷹

延伸閱讀

高雄高壓電被吹斷釀上千戶停電 那瑪夏山區也接連跳電

中職／雄鷹狀元韋宏亮獲評價「有趣」新練變速球牛棚試投

中職／雄鷹新洋投那瑪夏等工作證 二軍櫻井周斗也有機會

圖輯／中職樂天打線大爆發 林子偉雙安、兩打點獲MVP

相關新聞

中職／李東洺先發0.1局失7分下二軍 自責對隊友很抱歉

中職富邦悍將投手李東洺昨天先發僅投0.1局失7分，今天被球隊下放二軍休息，他直言對隊友很抱歉，晚上回去睡不好也吃不下，以...

中職／陳金鋒坦言割捨富藍戈困難 李東洺直呼不捨

中職富邦悍將決定割捨富藍戈，他昨天到新莊球場道別不捨落淚，悍將總教練陳金鋒今天坦言，做這個決定很困難、考慮了很久，投手李...

影／李珠珢擔任101觀景台一日店長 頭戴瓶蓋萌樣粉絲搶拍

Fubon Angels人氣韓籍啦啦隊員「珠珠寶貝」李珠珢今天在台北101觀景台擔任一日店長，雖然台北市受到楊柳颱風影響...

中職／那瑪夏首度牛棚最快下周二軍亮相 來台前也認識福來喜

中職台鋼雄鷹今（13）日在大巨蛋交戰樂天桃猿，本月5號剛加入台鋼的洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）今天也隨隊進...

中職／有獅隊案例 雄鷹也臨時多住一晚躲颱風

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋作客對上樂天桃猿隊，下一戰是15日要回到澄清湖棒球場對上統一獅隊，原本計畫是今晚驅車南下，但球...

中職／獅隊教練團給陳傑憲空間休息 歸隊時間再觀察

中職統一獅隊主力球員陳傑憲日前被球隊下放二軍，獅隊總教練林岳平今天表示，主要是想讓陳傑憲在身體、心理上都有充裕的時間可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。