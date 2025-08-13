中職／那瑪夏首度牛棚最快下周二軍亮相 來台前也認識福來喜

中職台鋼雄鷹今（13）日在大巨蛋交戰樂天桃猿，本月5號剛加入台鋼的洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）今天也隨隊進入牛棚練投，最快下周就能夠在二軍出賽。

那瑪夏表示，第一次在台灣牛棚丟球的感覺不錯，目前將自己調整在幾天內就可以上場的狀態，預計最快下週能夠在二軍出賽。談到對台灣打者的了解，那馬夏指出自己更優先專注在自身的投球內容上。

至於來台打球的契機，那瑪夏表示，在跟球探接觸並與教練和家人討論後受到支持，也有請教墨西哥當地曾在台灣效力的選手有關台灣球風和行事風格等的問題，而過去來過台灣的洋將中，那瑪夏也認識前中信兄弟捕手福來喜。

來到台鋼不到一週，那瑪夏分享跟隊友之間多通過翻譯和肢體語言交流，但隊友都會主動聊天，整體還算融入。

那瑪夏過去在大聯盟生涯總計出賽121場，其中先發60場，拿下17勝24敗，防禦率4.63，這是首度來到亞洲打球，更特別的是中文譯名結合高雄地名，當知道樂天桃猿林子偉故鄉就在那瑪夏時，那瑪夏也感覺很有趣。