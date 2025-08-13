中職／台日職棒皆百安 吳念庭談魚雷棒相助

加入台鋼雄鷹隊第二年，吳念庭在昨天敲出中職生涯百安，成為史上第三位曾在日職、中職都締造百安的台灣球員，尤其今年又拾回「得點圈之鬼」封號，吳念庭說：「第二個球季才是勝負的開始。」

昨天對上樂天桃猿隊，吳念庭單場雙安在9局上達成百安里程碑，拿著球隊提供的紀念牌環顧四周致意，速度之快讓球迷笑稱差點來不及拍照，吳念庭表示，畢竟是在客場，不敢耽誤時間，但也感謝樂天球團的配合，「讓球員在里程碑可以紀念達成時刻，對球員最好的回饋。」

在吳念庭之前，台灣球員只有林威助、王柏融曾在中職、日職都集滿百安，吳念庭坦言自己沒有注意已經累積幾支安打，也是到昨天才知道達成百安，「百安當然是一個里程碑，有一百安才有兩百安、三百安，很開心在昨天達成。」

百安的達陣也有魚雷球棒的助陣，吳念庭近期改用魚雷棒後打擊成績上升，他自己也感覺打起來更順，「棒頭比較快甩出來，不會揮到一半球棒還拖在後面的感覺。出棒速度也有變快，能夠更果斷的設定球路。」

為了找到適合自己的魚雷棒，吳念庭先跟廠商借了幾支不同棒頭重心的球棒測試，找到適合的之後再改成自己習慣的握把，有一支不適合的拿去給張肇元用，結果張肇元反而打得不錯，吳念庭笑說：「真的每個人不同，他後來打到斷掉，問我說『吳桑，還有嗎』，我說沒有了，請自己去訂喔。」

而今年吳念庭在得點圈打擊率也有日職時期的感覺，到今天賽前的得點圈的62個打數，打擊率高達4成35，另外長打率0.516、上壘率4成62，比起賽季平均打擊率3成48高上不少。

吳念庭表示，去年成績比較不理想，原因是中途加入新的聯盟不容易，即使訓練強度維持，仍要習慣投手、打擊風格，等到適應後球季可能就快結束，「得點圈自已本來就沒特別做什麼，但數字出來是比較高，或許打數少也有關聯。」

也因為找回「得點圈之鬼」本色，吳念庭開始進入經典賽的球迷討論名單中，吳念庭也表示，只要自己健康就有參賽意願，「國際賽能參與一定是會想百分百去參與，就像之前經典賽、亞運、資格賽那樣。」