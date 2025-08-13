中職／獅隊教練團給陳傑憲空間休息 歸隊時間再觀察

中職統一獅隊主力球員陳傑憲日前被球隊下放二軍，獅隊總教練林岳平今天表示，主要是想讓陳傑憲在身體、心理上都有充裕的時間可以休息，會再觀察20日有沒有辦法回到一軍。

本季陳傑憲的右手腕有時會有不適狀況，一直沒能完全恢復，教練團也一直在考慮是否將陳傑憲下二軍，直到10日才本季首度下二軍休息。

談到最終還是選擇將陳傑憲下放二軍的考量，林岳平今天表示，首先是配合療程天數，再來就是希望他的身體、心理都可以得到喘息，「我們教練不會給他課表，而是給他時間表，他可以做真正想要準備的事情，看能不能在時間內恢復，但他一定會做得到。」

獅隊目前在北部比賽，林岳平指出，本週末回到澄清湖會再觀察陳傑憲的狀況，現在陳傑憲主要就是治療、休息及自主補強，不會去打擾他，「讓他有充裕時間可以調適。」

獅隊今天要在新莊棒球場與富邦悍將交手，推出小將周彥農先發登板，對於周彥農的期望，林岳平表示，「可以給我們愈多出局數愈好，胡智爲一定會在後面做準備，希望他（周彥農）第2次先發可以更了解一軍強度，還有當輪值先發投手要再更進步的內容。」

今天北部受到颱風楊柳影響，雖然沒有下雨，但風勢相當大，林岳平指出，「颱風天的風確實比較難掌握，有提醒球員高飛球要提早就位做應變，掌握球的軌跡，我認為今天會是很好的比賽經驗。」