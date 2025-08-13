聽新聞
中職／古久保盼猿隊加裝Trackman 聯盟推補助有利電子好球帶引進
Trackman系統廠商今天來到台北大巨蛋拜訪，樂天桃猿隊主場目前尚未安裝此系統，猿隊總教練古久保健二表示，已有拜託球團研究安裝可能，但也強調，數據不是有了就好，「如何活用才是關鍵。」
Trackman是一套能追蹤並記錄運動球體軌跡的雷達系統，可為球隊、球迷和轉播單位提供深入的數據分析，目前廣泛應用於全球頂級職業球隊和高爾夫球運動中。
古久保健二表示，今天與廠商只是單純的聊天，當然也會期待自家主場能夠安裝，因此而拜託球團，「日職基本12支球隊都有，假如我們明年有引進，在中職也不算很快，有其他球團已經在用，現在很少球場沒有裝設了。」
古久保健二也指出，現在棒球已經走向數據化，但數據不是提出來就可以，教練要如何指導選手是重要的一環，「不是有數據就能贏球，而是我們怎麼活用，要理解數據給選手聽，讓選手、教練大家都理解，才是第一步。不是裝上去就好，但要從有開始才是最重要。」
日前傳出猿隊在發球機的數量不夠，要跟其他單位借調，古久保健二表示，自己沒有聽說這樣的狀況，不過設備升級這一塊是有跟球團討論過。
根據聯盟透露，中職會長蔡其昌在領隊會議時有提出，為了鼓勵各隊安裝Trackman，安裝的球隊前兩年聯盟會給予一定比例的補助，如果全部球團都安裝相同系統，就能加購Trackman的電子好球帶系統，預計會是數百萬元的成本，但有助於未來推動電子好球帶挑戰的可能性。
