快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／古久保盼猿隊加裝Trackman 聯盟推補助有利電子好球帶引進

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊古久保健二與Trackman系統廠商討論。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊古久保健二與Trackman系統廠商討論。記者季相儒／攝影

Trackman系統廠商今天來到台北大巨蛋拜訪，樂天桃猿隊主場目前尚未安裝此系統，猿隊總教練古久保健二表示，已有拜託球團研究安裝可能，但也強調，數據不是有了就好，「如何活用才是關鍵。」

Trackman是一套能追蹤並記錄運動球體軌跡的雷達系統，可為球隊、球迷和轉播單位提供深入的數據分析，目前廣泛應用於全球頂級職業球隊和高爾夫球運動中。

古久保健二表示，今天與廠商只是單純的聊天，當然也會期待自家主場能夠安裝，因此而拜託球團，「日職基本12支球隊都有，假如我們明年有引進，在中職也不算很快，有其他球團已經在用，現在很少球場沒有裝設了。」

古久保健二也指出，現在棒球已經走向數據化，但數據不是提出來就可以，教練要如何指導選手是重要的一環，「不是有數據就能贏球，而是我們怎麼活用，要理解數據給選手聽，讓選手、教練大家都理解，才是第一步。不是裝上去就好，但要從有開始才是最重要。」

日前傳出猿隊在發球機的數量不夠，要跟其他單位借調，古久保健二表示，自己沒有聽說這樣的狀況，不過設備升級這一塊是有跟球團討論過。

根據聯盟透露，中職會長蔡其昌在領隊會議時有提出，為了鼓勵各隊安裝Trackman，安裝的球隊前兩年聯盟會給予一定比例的補助，如果全部球團都安裝相同系統，就能加購Trackman的電子好球帶系統，預計會是數百萬元的成本，但有助於未來推動電子好球帶挑戰的可能性。

樂天桃猿隊古久保健二與Trackman系統廠商討論。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊古久保健二與Trackman系統廠商討論。記者季相儒／攝影

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

中職 樂天桃猿 古久保健二

延伸閱讀

中職／樂天桃猿食安爭議 會長蔡其昌要求球團高層建立機制

中部罷團選前之夜 何欣純、蔡其昌現身喊「罷免是守護台灣」

中職／小「奶味藍」不打擾Minnie獲本人回覆 蔡其昌會長送暖要給她簽名球

中職／傳奇對決！郭泓志vs.王建民 拿龍仔球棒敲出巨大轟

相關新聞

中職／李東洺先發0.1局失7分下二軍 自責對隊友很抱歉

中職富邦悍將投手李東洺昨天先發僅投0.1局失7分，今天被球隊下放二軍休息，他直言對隊友很抱歉，晚上回去睡不好也吃不下，以...

中職／陳金鋒坦言割捨富藍戈困難 李東洺直呼不捨

中職富邦悍將決定割捨富藍戈，他昨天到新莊球場道別不捨落淚，悍將總教練陳金鋒今天坦言，做這個決定很困難、考慮了很久，投手李...

影／李珠珢擔任101觀景台一日店長 頭戴瓶蓋萌樣粉絲搶拍

Fubon Angels人氣韓籍啦啦隊員「珠珠寶貝」李珠珢今天在台北101觀景台擔任一日店長，雖然台北市受到楊柳颱風影響...

中職／那瑪夏首度牛棚最快下周二軍亮相 來台前也認識福來喜

中職台鋼雄鷹今（13）日在大巨蛋交戰樂天桃猿，本月5號剛加入台鋼的洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）今天也隨隊進...

中職／有獅隊案例 雄鷹也臨時多住一晚躲颱風

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋作客對上樂天桃猿隊，下一戰是15日要回到澄清湖棒球場對上統一獅隊，原本計畫是今晚驅車南下，但球...

中職／獅隊教練團給陳傑憲空間休息 歸隊時間再觀察

中職統一獅隊主力球員陳傑憲日前被球隊下放二軍，獅隊總教練林岳平今天表示，主要是想讓陳傑憲在身體、心理上都有充裕的時間可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。